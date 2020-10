Grosse Nachfrage wegen Corona – Grippe-Impfung erst im November verfügbar Wegen Corona wollen sich dieses Jahr deutlich mehr Menschen gegen die Grippe impfen lassen als üblich. Doch das ist erst ab November möglich. Stefan Aerni

Dieses Jahr wollen sich überdurchschnittlich viele Menschen gegen Grippe impfen lassen – wegen Corona. Foto: Getty

Normalerweise wird empfohlen, sich zwischen Mitte Oktober und Mitte November gegen die saisonale Grippe (Influenza) zu impfen. Doch wer das jetzt bei der Hausärztin oder dem Apotheker tun will, wird auf später vertröstet: Der Impfstoff sei noch nicht eingetroffen.

Corona und Grippe – unberechenbare Kombination

Der Grund für die Verspätung ist die stark gestiegene Nachfrage in allen Ländern. Allein hierzulande gehen die Fachleute von einem Plus von 30 Prozent und mehr aus. «Die Menschen wollen sich angesichts der Corona-Pandemie zumindest gegen das schützen, was man kann», vermutet Carlos Quinto vom Zentralvorstand der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH und dort zuständig für den Bereich Public Health. Zudem wisse man heute noch nicht, welche Folgen es hat, wenn jemand gleichzeitig an Grippe und an Covid-19 erkrankt.

Wer soll sich impfen lassen? Infos einblenden

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt die Grippeschutz-Impfung allen Menschen mit einem «erhöhten Komplikationsrisiko». Dazu gehören insbesondere Personen über 65 Jahre und Menschen

mit Vorerkrankungen wie Diabetes, Krebs, Herz- und Lungenproblemen oder einem geschwächtem Immunsystem – sei es infolge einer Krankheit oder von Medikamenten, sogenannten Immunsuppressiva. Empfohlen wird die Impfung auch dem Pflegepersonal und Menschen, die regelmässig mit Senioren

oder Säuglingen (unter sechs Monaten) Kontakt haben. Für all diese Personengruppen übernimmt die Krankenkasse die Impfkosten von 30 bis 40 Franken. Gut zu wissen: Die Impfung bietet keinen absoluten Schutz vor der Grippe, vor allem mit dem Alter nimmt die Wirkung ab. Das Risiko von unerwünschten Nebenwirkungen ist mehreren Studien zufolge sehr gering. Das BAG will in den nächsten Tagen über die Besonderheiten der kommenden Grippe-Saison informieren. Weitere Infos: www.schutzvordergrippe.ch

Deshalb kommt für Quinto, der selbst als Arzt in Pfeffingen BL tätig ist, das gestiegene Bedürfnis nicht überraschend, sich impfen zu lassen. Die FMH habe denn auch bereits zu Beginn der Pandemie im Frühling den Bund darauf hingewiesen, dass dieses Jahr mehr Grippe-Impfstoff notwendig sei und die Beschaffung schwieriger werden könnte als üblich. Dazu muss man wissen: Weil es nur wenige Hersteller gibt, steht jedem Land ein gewisses Kontingent an Impfdosen zu. Aufgabe des Bundesamts für Gesundheit (BAG) ist es, diese Menge rechtzeitig vertraglich zu sichern – damit Arztpraxen, Apotheken und Spitäler die Impfungen dann problemlos beim Hersteller oder Grossisten beziehen können.

Keine Nachteile für Patienten

Die Lieferverzögerungen dürften für die Patientinnen und Patienten allerdings keine nachteiligen Folgen haben. Ab Anfang November steht der Impfstoff den meisten Arztpraxen und Apotheken zur Verfügung. Nach erfolgter Impfung braucht der Organismus dann ungefähr zwei Wochen, bis er den Schutz aufgebaut hat. «Da bleibt genügend Zeit», sagt Allgemeinmediziner Carlos Quinto, «denn mit der Grippewelle ist erfahrungsgemäss erst ab Ende Dezember, Anfang Januar zu rechnen.»

Reichen die bestellten Impfdosen?

Eine andere Frage ist: Hat die Schweiz im internationalen Wettbewerb genug Impfstoff ergattern können? Beim BAG geht man davon aus, dass die – auch dank Nachverhandlungen – schliesslich zugesicherten 1,8 Millionen Dosen genügen (zum Vergleich: In anderen Jahren waren es jeweils 1,2 Millionen). Zurückhaltender sagt es FMH-Vertreter Carlos Quinto: «Ich hoffe, es reicht.»

Vielleicht kommt es aber auch weniger schlimm als befürchtet: Die Länder auf der Südhalbkugel, wo der Winter schon vorbei ist, hatten weniger Influenza-Fälle zu verzeichnen als sonst. Das Befolgen der Corona-Hygieneregeln wirkt eben auch sehr effizient gegen die Grippe-Übertragung.