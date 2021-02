Geschwindigkeitskontrolle an Schulweg – Grobe Verletzung der Verkehrsregeln auf Schulweg Am Donnerstag führte die Stadtpolizei im Rahmen der Schulwegsicherung in Wülflingen eine Tempokontrolle durch. Ein Fahrzeuglenker passierte die Kontrollstelle in einer 30er-Zone mit 60 km/h.

Die Stadtpolizei kontrollierte während zweieinhalb Stunden die Geschwindigkeit von fast 300 Fahrzeugen.

Am Donnerstagnachmittag führte die Stadtpolizei Winterthur in einem Wohnquartier an der Johannes-Beugger-Strasse eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Zwischen 13.30 Uhr und 16.00 Uhr wurden insgesamt 277 Motorfahrzeuge gemessen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. 32 Fahrzeuglenkende überschritten die dort vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h und müssen mit einer Busse rechnen. Ein Lenker wurde gar mit 60 km/h geblitzt. Er wird wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln zur Anzeige gebracht.

