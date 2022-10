Lions siegen nach 0:3-Rückstand – Grönborg weckt mit Torhüterwechsel den ZSC Auch im vierten Spiel bleiben die Stadtzürcher in ihrer neuen Arena ungeschlagen. Mikko Lehtonen trifft in der Verlängerung gegen Lausanne zum 5:4. Angelo Rocchinotti

Riesenjubel bei Yannick Weber und Simon Bodenmann. Der Stürmer trifft drei Minuten vor dem vermeintlichen Ende zum 4:4. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Am Ende jubeln sie doch noch. Während aus den Boxen ein Remix des Sechseläutenmarsch – es ist die neue Torhymne der ZSC Lions – ertönt, stürmen die Spieler aufs Eis und feiern ihren Siegschützen Mikko Lehtonen. Der Finne macht in Überzahl alles klar, trifft in der Verlängerung zum 5:4. Es ist der vierte Sieg im vierten Spiel in der schmucken Swiss-Life-Arena.

Der Rahmen hätte feierlicher nicht sein können. Die ZSC Lions haben das Duell gegen Lausanne kurzerhand zum Retro- und Lion-Kids-Spiel ausgerufen und treten in eleganten blauen Shirts ohne Werbung auf. Während die vielen Kinderaugen vor einem Jahr gegen denselben Gegner noch einen wüsten Check von Mark Barberio an Garrett Roe zu sehen bekamen und sich auch noch die Trainer Rikard Grönborg und John Fust zofften, bleibt es dieses Mal friedlich. Doch Freude bereitet der ZSC zunächst nicht.

Cory Emmerton

Der Kanadier traf in 12 Spielen nicht ein einziges Mal. Nun kommt der gelernte Stürmer bei Lausanne erstmals als Verteidiger zum Einsatz und erzielt gleich eine Doublette. Mikko Lehtonen

Der Siegschütze gefällt. Er trifft zum dritten Mal in dieser Saison und wird verdient zum besten Spieler der Partie ausgezeichnet. Daniel Audette

Der Lausanner knallt nach 25 Minuten und einem Zweikampf mit Simon Bodenmann mit dem Kopf in die Bande. Audette kann weiterspielen. Teamkollege Aurélien Marti tritt später gegen Bodenmann und Chris Baltisberger als Rächer auf.

Die Lions hinterlassen im ersten Drittel einen pomadigen Eindruck, wirken unkonzentriert und fallen mit Fehlzuspielen auf. Bereits nach 68 Sekunden versetzt Juho Lammikko sein Team nach einem unnötigen Haken in der Offensivzone in Unterzahl. Sieben Sekunden später liegt die Scheibe auch schon hinter Torhüter Simon Hrubec. Dabei gibt auch der Tscheche keine gute Figur ab. Er lässt sich von einem eigentlich ungefährlichen Schuss des Kanadiers Cory Emmerton zwischen den Beinen erwischen.

Hrubec mit Fangquote von 50 Prozent

Nach 25 Minuten führen die Gäste gar 3:0. Grönborg hat genug gesehen, nimmt den unglücklich agierenden Hrubec, der drei von sechs Schüssen auf sein Gehäuse passieren lässt, vom Eis und ersetzt ihn durch Ludovic Waeber. Am Torhüter allein, der beim 5:0-Sieg am Samstag in Davos noch wegen einer Oberkörperverletzung fehlte, lag es freilich nicht. Es dürfte vielmehr ein Weckruf ans Team gewesen sein. Grönborgs Massnahme zeigt jedenfalls Wirkung.

Es ist nicht das Spiel von Simon Hrubec. Der tschechische Torhüter lässt drei der sechs Schüsse passieren und wird im zweiten Drittel durch Ludovic Waeber ersetzt. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Keine zwei Minuten später kann Lammikko verkürzen. Jetzt sind die Zürcher hellwach, kommen in Überzahl auf 2:3 heran und können noch vor Drittelsende auf einen neuerlichen Treffer der Waadtländer reagieren. Sven Andrighetto trifft bei fünf gegen drei Feldspielern. Insgesamt kommen die Zürcher zu 47 Torschüssen.

«Ich habe das Gefühl, wir waren das gesamte Spiel über besser als Lausanne», sagt Simon Bodenmann, der die Lions mit seinem fünften Saisontreffer in die Verlängerung rettet. Den lauen Beginn erklärt sich der Stürmer mit dem Auswärtsspiel in Davos. Während der ZSC mitten in der Nacht aus dem Bündnerland heimgekehrt ist, waren die Waadtländer spielfrei. «Das ist schon ein Unterschied», so Bodenmann. «Dass wir nach einem 0:3 und nach einem 2:4 noch einmal zurückkehren konnten, zeugt von unglaublicher Charakterstärke.»

Der ZSC hat nun sechs seiner letzten sieben Partien gewonnen. Die einzige Niederlage setzte es im Derby gegen Kloten ab.

Das Telegramm Infos einblenden ZSC Lions – Lausanne n. V. 5:4 (0:2, 3:2, 1:0) 12’000 Zuschauer (ausverkauft). Tore: 2. Emmerton (Ausschl. Lammikko) 0:1. 7. Bozon (Hügli) 0:2. 25. (24:00) Emmerton 0:3. 28. Lammikko (Bodenmann) 1:3. 33. Wallmark (Ausschl. Jelovac) 2:3. 34. Sekac (Riat/Ausschl. Andrighetto) 2:4. 40. (39:52) Andrighetto (Kukan, Roe/Ausschl. Riat, Jäger) 3:4. 57. Bodenmann (Hollenstein) 4:4. 64. Lehtonen (Texier, Wallmark/Ausschl. Kenins) 5:4. Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 7-mal 2 Minuten gegen Lausanne. ZSC Lions: Hrubec (26. Waeber); Weber, Lehtonen; Kukan, Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann; Bodenmann, Lammikko, Hollenstein; Riedi, Wallmark, Texier; Sigrist, Roe, Andrighetto; C. Baltisberger, Schäppi, Bachofner; Sopa. Bemerkungen: ZSC ohne Diem (verletzt), Azevedo (überzählig).

