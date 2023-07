Bauarbeiten in Turbenthal – Grössere Einschränkungen auf der Tösstalstrasse Der Kanton baut ein neues Trottoir vom Chatzenbach bis zum Gartenweg. Eine Ampel regelt den Verkehr einspurig. Gebaut wird auch in Wila, dort wird die Strasse zeitweise ganz gesperrt. Rafael Rohner

Ganz in der Nähe des neuen Kreisels entsteht in den nächsten Monaten ein Trottoir. Archivfoto: Marc Dahinden

Die kantonale Baudirektion will in Turbenthal die Sicherheit für Fussgängerinnen und Fussgänger erhöhen. Sie baut deshalb ab kommendem Montag, 17. Juli, entlang der Tösstalstrasse ein Trottoir, dies vom Chatzenbach beim Einlenker Sandplatte bis zum Gartenweg. Zudem wird im Auftrag der Gemeinde Turbenthal der Gewerbekanal abgedichtet. Die Bauarbeiten dauern bis Ende September und sind in zwei Etappen von je fünf Wochen unterteilt. Aufgrund der Aushärtungszeit des Betons werde die Baustelle drei Wochen lang ruhen, heisst es in einer Mitteilung.

Hier wird vom 17. Juli bis Ende September gebaut. Quelle: Baudirektion Kanton Zürich

Während der ganzen Bauzeit wird der Verkehr mit einer Ampel einspurig durch die Baustelle geführt. Die Zufahrten zu den Liegenschaften und dem Blumengeschäft Mötteli seien möglich.

Baustelle bei Wila

Bereits seit längerer Zeit angekündigt und derzeit im Gange sind Bauarbeiten auf der Tösstalstrasse in Wila. Drei Wochen lang wird die Strasse oberhalb des Dorfs Richtung Saland ganz gesperrt, dies vom 24. Juli, 5 Uhr, bis zum 14. August, 5 Uhr. Der Grund dafür sind Belagsarbeiten. Für den Durchgangsverkehr werde eine Umleitung über Saland, Hittnau, Russikon, Wildberg und Turbenthal signalisiert. Die Fahrtzeit dürfte sich allein dadurch um mindestens eine Viertelstunde verlängern.

Im September 2024 beginnt voraussichtlich ein nächstes grösseres Bauprojekt im Tösstal. Der Kanton plant die Erneuerung der Tössbrücke zwischen Wila und Turbenthal. Die Bauarbeiten für die neue Brücke sollen bis im Mai 2026 dauern. Während der Bauzeit ist die Durchfahrt allerdings nicht gesperrt. Flussaufwärts, direkt neben der heutigen Brücke, ist eine provisorische Hilfsbrücke vorgesehen.

Bereits zu grösseren Einschränkung kam es im Tösstal im vergangenen Jahr, als in Turbenthal der neue Kreisel gebaut wurde.

Rafael Rohner ist stellvertretender Leiter im Ressort Region Winterthur. Er arbeitet seit 2010 im Journalismus und hat einen Bachelor in Kommunikation sowie einen eidg. Fachausweis als Umweltfachmann. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.