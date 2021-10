Grosser Polizeieinsatz im Kreis 9 – Ein Toter in Altstetten – Polizei vermutet Delikt Eine Person ist an der Bernerstrasse Nord gestorben. Die Stadtpolizei geht von einem Tötungsdelikt aus. UPDATE FOLGT

Im Stadtzürcher Kreis 9 findet ein Polizeieinsatz statt. Foto: News-Scout 20 Minuten

Mehrere Polizeiwagen und ein Krankenwagen sind am Mittwochabend an die Bernerstrasse Nord in Zürich-Altstetten ausgerückt. «Eine Person ist verstorben», schreibt 20 Minuten. Gegenüber dem Medium bestätigt die Stadtpolizei den Einsatz Sie geht von einem Tötungsdelikt aus.

«Um 21.30 Uhr stürmten ein Dutzend Polizisten das Haus», berichtet ein News-Scout 20 Minuten. Gemäss einer Augenzeugin haben man versucht, die Person vor dem Gebäudeeingang zu reanimieren – ohne Erfolg.

