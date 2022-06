Euram in Winterthur – Grösste Management-Konferenz Europas tagt erstmals an der ZHAW Am Mittwochabend startet an der ZHAW die Euram-Konferenz mit prominenter Gästeliste. An der Eröffnungsfeier spricht auch Bundespräsident Ignazio Cassis. Yolanda Guzmán Pfister Text

Am 15. Juni beginnt die Euram-Konferenz in Winterthur. Foto: Madeleine Schoder

In Winterthur tagt diese Woche die Euram. Dabei handelt es sich um die grösste europäische Konferenz für Managementwissenschaften. Und um eine schweizweite Premiere. Zwischen dem 15. und dem 17. Juni finden an der ZHAW School of Management and Law mehrere Vorträge zum Thema «Digitale Transformation» statt. Eröffnet wird die Konferenz mit viel Politprominenz: Bundespräsident Ignazio Cassis (FDP) und Regierungsrätin Silvia Steiner (Die Mitte) halten je eine Rede.