Antonow An-225 Mriya in der Ukraine – Grösstes Frachtflugzeug der Welt schwer beschädigt Seit Tagen kursieren Meldungen über die im Ukraine-Krieg offenbar getroffene Antonow An-225 Mriya. Der Flugzeugbauer meldet sich, neue Bilder sollen die Zerstörung zeigen. Olivier Leu

Diese Aufnahmen sollen die zerstörte Antonow An-225 zeigen (die Bilder können nicht eindeutig verifiziert werden). Bild: Screenshot Twitter

Am Samstag meldeten ukrainische Behörden, das weltweit grösste Frachtflugzeug sei bei Kämpfen nahe Kiew zerstört worden. Anfang Woche tauchten dann Satellitenbilder auf, die darauf hindeuteten, dass die Antonow An-225 Mriya lediglich beschädigt und noch reparabel sein könnte. Neue Bilder, die vom halbstaatlichen russischen Fernsehsender Perwy Kanal veröffentlicht wurden, zeigen nun schwere Schäden.

Bilder des beschädigten Hangars mit der Mriya bestätigte auch der ukrainische Flugzeughersteller Antonow. Bislang habe man die Maschine aber noch nicht inspizieren können, schrieb Antonow in einem am Donnerstag veröffentlichten Tweet.

Auf den Bildern sei zu erkennen, dass das Cockpit und der ein Grossteil des vorderen Rumpfes verkohlt und geschmolzen seien, heisst es in einem Artikel des Aviatikportals «Aero Telegraph». Auch die Tragflächen seien massiv in Mitleidenschaft gezogen worden.

Das Heck scheine nach wie vor intakt zu sein, was mit den veröffentlichten Satellitenaufnahmen übereinstimmen würde, heisst es im Artikel weiter.

Satellitenbilder zeigen den Flughafen Kiew-Hostomel am 20. Februar (oben) und mit erkennbaren Schäden am 28. Februar (unten). Fotos: Planet Labs PBC (AFP)

Russland soll für Reparatur aufkommen

Die mögliche Zerstörung des weltgrössten Frachtflugzeugs hat Symbolwirkung. Die Maschine gehört zum Stolz der ukrainischen Luftfahrt. Die Ukraine werde alle Anstrengungen unternehmen, dass «der Aggressor» für die genannten Wiederherstellungskosten in Höhe von mehr als 3 Milliarden US-Dollar aufkommt, hatte denn auch Ukroboronprom angekündigt.

Krieg in der Ukraine im News-Ticker UNO: 1,25 Millionen Menschen aus Ukraine geflohen | Brand in AKW gelöscht | Selenski spricht von gezieltem Beschuss Die Kampfhandlungen, bei denen die Antonow An-225 beschädigt wurde, ereigneten sich am ersten Tag der russischen Invasion in die Ukraine während Gefechten um den Flughafen Kiew-Hostomel. «Russische Invasoren» hätten das «Flaggschiff» der ukrainischen Luftfahrt auf dem Gewissen, hatte der Rüstungskonzern Ukroboronprom am Sonntag mitgeteilt. Die Maschine sei auf dem Antonow-Werksflughafen abgestellt gewesen. Auch ukrainische Behörden kommentierten die Nachricht der Zerstörung. «Russland mag unsere Mriya zerstört haben», twitterte der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba und wies darauf hin, dass das ukrainische Wort auf Deutsch «Traum» bedeutet. «Aber sie werden nie unseren Traum von einem starken, freien und demokratischen europäischen Land zerstören.» Ähnlich hatte sich Präsident Wolodimir Selenski geäussert.

Die Antonow An-225, hier beim Landeanflug am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv, gibt es nur einmal. Foto: AFP

Flughafen Kiew-Hostomel ist ein internationaler Fracht- und Werksflughafen in der Nähe von Hostomel, etwa 20 Kilometer ausserhalb von Kiew gelegen. Er ist auch als Flughafen Gostomel bekannt. Die Antonow An-225 wurde nur ein einziges Mal gebaut. Das sechsstrahlige Frachtflugzeug wurde in der Sowjetunion entwickelt und ist das weltweit längste und schwerste Flugzeug. Im Sommer 2013 war die Maschine unter grösserem Medienrummel am Flughafen Zürich gelandet.

Satellitenbild des zerstörten Hangars am Flughafen Kiew-Hostomel, in dem die Antonow An-225 abgestellt war. Foto: Maxar Technologies (AFP)

Olivier Leu

