Grosses Glück in der Formel 1 – Nach Crash steht Grosjeans Wagen in Flammen, er steigt selber aus dem Wrack Romain Grosjean hat beim GP Bahrain enormes Glück. Bereits in der ersten Runde kommt es zu einem Horror-Crash, er überlebt mit Glück. Adrian Hunziker

Der Crash in der ersten Runde. Video: SRF

Das Gute zuerst: Romain Grosjean, dreifacher Familienvater, gehts gut. Das, nach einem Crash in der 1. Runde vom GP Bahrain. Es war ein Fahrfehler des Franzosen mit Schweizer Pass, er donnerte in die Leitplanke. Sein Wagen stand sofort in Flammen. Erstaunlicherweise konnte sich der 34-jährige Haas-Pilot selber aus dem Wrack befreien und über die Leitplanke retten. Sein Wagen wurde regelrecht auseinandergerissen.

Grosjeans Wagen steht in Flammen. Foto: Keystone

Grosjean scheint sich nicht weiter verletzt zu haben, er stand wohl unter Schock. Er konnte sich selber von der Unfallstelle entfernen, musste aber mit einer Bahre weggeführt werden. Er soll sich einen Rippenbruch zugezogen haben.

Das Rennen ist unterbrochen, es wird noch einige Zeit dauern, bis der GP wieder aufgenommen werden kann.

Ein einziger Feuerball. Foto: Getty Images Kurz nach dem Start kam es zum Crash. Foto: SRF Screenshot Vom Boliden blieb nicht viel übrig. Foto: Getty Images 1 / 4