Winterthurer Jahrbuch 2021 – Gross und bescheiden Im neuen Jahrbuch lernt man Menschen aus Winterthur persönlich kennen, die etwas Besonderes geleistet haben. Helmut Dworschak

Operieren mithilfe eines Roboters: Der Urologe Hubert John bedient an seiner Konsole Instrumente und Kamera. Foto: Marcus Gyger

Wieder ist eines erschienen, diesmal ohne Aufsehen zu erregen. Das passt ganz gut zum Inhalt, denn im neuen Winterthurer Jahrbuch begegnet man Menschen auf Augenhöhe, die erfolgreich und trotzdem bescheiden geblieben sind. Einer ist zum Beispiel Direktor eines Filmfestivals, ein anderer Träger einer hohen Auszeichnung.

Überraschend und sehr aktuell ist das Porträt von Armin Reller. Der Chemieprofessor setzt sich für ein vernünftiges, also nachhaltiges Wirtschaften ein und hat 2019 für sein Lebenswerk das deutsche Bundesverdienstkreuz erhalten. Aufgewachsen ist er als Sohn eines Maurers in Kollbrunn, heute lebt er 68-jährig in Veltheim. Dazwischen forschte Reller in Zürich, Hamburg und Augsburg und hielt unzählige Vorträge; beim Bundesamt für Energie leitete er das Forschungsprogramm Solarchemie und Wasserstoff.