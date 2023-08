Grossanlass im Stammertal – Gewerbeverein plant grosse Ausstellung und kritisiert Kanton Andere Gemeinden würden viel mehr gefördert, schreibt der Gewerbeverein Stammheimertal in der Ankündigung einer Gewerbeausstellung. Nun wolle man ein Zeichen setzen. Tanja Hudec

Organisieren nächstes Jahr die Gewerbeschau in Stammheim: Das OK rund um Gewerbevereinspräsident Reto Gentsch (rechts). Foto: PD

Nach einer zehnjährigen Pause organisiert der Gewerbeverein Stammheimertal wieder eine grosse Gewerbeausstellung. Damit wolle man der Region zeigen, dass das Stammertal über ein starkes und vielfältiges Gewerbe verfüge, teilen die Verantwortlichen mit. «Wir wollen aber auch ein Zeichen setzen beim Kanton, weil die umliegenden Gemeinden im Weinland viel mehr gefördert werden.» Der Verein fordere das Recht auf die Entwicklung des Gewerbes in ihrem Tal, heisst es in der Mitteilung.

OK-Präsident Reto Gentsch konkretisiert dies auf Anfrage so: In den umliegenden Gemeinden im Weinland, vor allem in Marthalen, seien ausgeschiedene Landreserven für die Entwicklung des Gewerbes vorhanden, die man sich im Stammertal wünschen würde. «Der Kanton möchte die Entwicklung aber nur entlang der Hauptachsen fördern.»

64 Bänkli als Werbeträger

Die Gewerbeschau findet am Wochenende vom 25. und 26. Mai 2024 statt. Erwartet werden über 60 Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, Gastronomen, Produzenten und gemeindenahe Betriebe. Im Gegensatz zur letzten Ausstellung werde diese nun zentral organisiert, und zwar auf dem Gelände der Firma Walter Schwendimann sowie auf der anderen Strassenseite im Gebiet Brack, Landi und Leimwerk Sägerei Keller, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Gelände ziehe sich bis zum Bahnhof, wo auch die Sägerei Keller integriert sei.

Nebst Festwirtschaften und Darbietungen der verschiedenen Gewerbler sei ein grosses Riesenrad geplant. Ebenfalls Teil des Anlasses ist eine Bänkli-Aktion: Jeder Aussteller habe die Aufgabe erhalten, eine Sitzbank zu bauen und zu gestalten. 64 solche gezimmerte Objekte sollen nun bei den jeweiligen Betrieben auf die Ausstellung aufmerksam machen. «Ziel ist es, dass die Leute das Dorf erkunden, die Bänkli suchen und somit das Gewerbe kennen lernen.»

64 Sitzgelegenheiten haben die Gewerbler im Stammertal gebaut. Damit machen sie Werbung für die geplante Ausstellung. Foto: PD

