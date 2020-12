Paraguay – Grossbrand an Weihnachten zerstört dutzende Häuser Ein falscher Umgang mit Feuerwerkskörpern gilt als Ursache für einen verheerenden Brand in der Hauptstadt Paraguays.

Bei einem Grossfeuer in Paraguays Hauptstadt Asuncion sind am Heiligen Abend die Häuser von Dutzenden Familien abgebrannt. Zudem wurde ein historisches Gebäude im alten Zentrum der Stadt beschädigt, wie paraguayische Medien am Freitag berichteten.

Im Kulturzentrum Cabildo seien bedeutende Dokumente verbrannt, hiess es unter Berufung auf Oscar Salomon, den Präsidenten des Kongresses.

Ursache des Brandes, der 30'000 Quadratmeter Fläche und bis zu 150 Familien betraf, war den Berichten zufolge ein fehlerhafter Umgang mit Feuerwerkskörpern. Begonnen habe das Feuer im Armenviertel La Chacarita hinter dem Cabildo. Die Feuerwehr bekam den Brand nach stundenlangem Kampf erst in den Morgenstunden unter Kontrolle.

SDA