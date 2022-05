Polizeimeldung – Grossbrand im Weinland In der Nacht auf Samstag brannte in Flurlingen ein Gewerbegebäude. Es entstand hoher Sachschaden. «Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden», sagt ein Polizeisprecher. Thomas Münzel

Brandermittler versuchen, auf dem Arova-Areal in Flurlingen die Ursache des Brandes zu eruieren. Foto: Kantonspolizei Zürich

Es geschah mitten in der Nacht. Die Kantonspolizei und die örtliche Feuerwehr wurden kurz vor 2 Uhr alarmiert. Der Grund: Im Flurlinger Gewerbegebiet stand in der Nacht auf Samstag eine Industriehalle in Flammen. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Grossbrand auf dem Arova-Areal allerdings rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Auf dem Areal sind in ehemaligen Industriehallen Dutzende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe eingemietet.

Beim Brand wurde niemand verletzt. Nach Angaben der Kantonspolizei entstand aber ein Sachschaden von schätzungsweise 200’000 Franken. Brandermittler der Polizei konnten sich nach den Löscharbeiten vor Ort bereits ein erstes Bild machen. Weitere Ermittlungen sind noch im Gange.

Die Brandursache bleibt aber vorerst noch unklar. Wie ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage dieser Zeitung betont, könne Brandstiftung «nicht ausgeschlossen werden».

Thomas Münzel ist Reporter im Ressort Region und Stadt Winterthur. Zuvor arbeitete er unter anderem insgesamt 18 Jahre als Inland-Redaktor bei der Thurgauer Zeitung und beim Landboten. Mehr Infos

