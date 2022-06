Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Grossbrand in der Metzggasse Dass in ihrem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen war, bemerkten viele Betroffene erst, nachdem sich die Polizisten in jener Septembernacht Zutritt zum Haus verschafft hatten. Sammlung Winterthur / Angelina Immoos

Schaulustige nach Grossbrand in der Metzggasse, September 1911, Blick von der Spitalgasse. Eines von über 70‘000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

In der Nacht vom 18. auf den 19. September 1911 brach in der Winterthurer Altstadt ein Feuer aus. Um halb eins in der Früh standen die oberen Stockwerke des Hauses zur Sonnenuhr an der Metzggasse 14 in Flammen.

Die Stadtpolizei entdeckte das Feuer zuerst und alarmierte die Feuerwehr sowie die schlafenden Bewohner. Diese bemerkten den Brand zum Teil erst, nachdem sich die Polizisten Zutritt zum Haus verschafft hatten und schon in ihren Wohnungen standen. Zeit zum Ankleiden war keine mehr, sie mussten fliehen, wie sie waren.

Das Feuer hatte sich über den Dachstuhl rasch links und rechts auf die Nachbarhäuser – das Haus zur Sanduhr an der Metzggasse 16 und das Haus am Garnmarkt 8 – ausgebreitet. Nur durch einen Grosseinsatz und mit insgesamt 16 Hydrantenleitungen gelang es der Feuerwehr, den Brandherd einzugrenzen und eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Noch in der Nacht und den ganzen nächsten Tag strömten zahlreiche Neugierige in die Metzggasse, um den Brandschaden zu besichtigen. Die obersten Stockwerke waren komplett ausgebrannt und das Dach der Sonnenuhr sogar heruntergestürzt. Die unteren Stockwerke und Räume der Häuser waren zwar vom Feuer verschont geblieben, jedoch von den gewaltigen Wassermengen durchnässt und unbewohnbar geworden.

Verletzt wurde wie durch ein Wunder niemand. Nur ein Feuerwehrmann brach sich beim Rücktransport einer Leiter einen Knöchel. Was genau den Brand verursacht hatte, konnte nicht aufgeklärt werden.

