Ermittlungen bald abgeschlossen – Grossbrand in Freienstein-Teufen hatte wohl technische Ursache Im Mai wurden bei einem Brand in einem Freiensteiner Wohnhaus mehrere Personen verletzt. Wann das Gebäude wieder bewohnbar sein wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Flavio Zwahlen

Sieben der insgesamt elf Bewohnerinnen und Bewohner mussten von den Rettungskräften via Leitern aus dem Gebäude evakuiert werden. Foto: Kapo ZH

Am 27. Mai wurden die Bewohnerinnen und Bewohner von Freienstein-Teufen frühmorgens von Feuerwehrsirenen aus dem Schlaf gerissen. Der Grund: Meterhohe Flammen schossen aus einem dreistöckigen Haus im ehemaligen Fabrikareal direkt an der Töss. Mehrere Personen mussten via Leitern aus dem Gebäude evakuiert werden. Fünf von ihnen wurden wegen Verdachts auf Rauchvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht, konnten dieses jedoch am selben Tag wieder verlassen. Beim Brand ist ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Franken entstanden.