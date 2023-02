Freilichtspiel in Illnau-Effretikon – Grosse Bühne für Suppenkönig Julius Maggi Der Verein Freilichtspiele Illnau sucht Sponsoren und Theaterbegeisterte für seine neuste Produktion. Almut Berger

Für das Freilichtspiel «Fernweh» wurde 2019 in der ehemaligen Kiesgrube Punt ein zwölf Meter hohes Piratenschiff gebaut. Foto: Verein Freilichtspiele Illnau

Der Verein Freilichtspiele Illnau lanciert ein Crowdfunding für seine neuste Produktion. «Julius Maggi – ein kräftig gewürztes Freilichtspiel» soll am 7. August 2024 Premiere feiern. Wie alle sieben früheren Freilichtspiele wird auch «Julius Maggi» in der alten Kiesgrube Punt in Illnau aufgeführt. Geplant sind insgesamt 16 Aufführungen für über 8000 Theaterfans aus der Region.