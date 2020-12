Sweet Home: 12 Rezepte für kleine Feste – Grosse kleine Weihnachtsmenüs Mistkratzerli statt Truthahn und ein kleines Mitternachtsfest: So werden die Feiern im kleinen Kreis zum grossen Genuss. Marianne Kohler Nizamuddin

Foto über: Zara Home

Wie feiern Sie dieses Jahr Weihnachten? Wir haben uns entschlossen, im kleinen Familienrahmen zusammenzukommen, den Apéro im Garten abzuhalten und danach nicht an den Tisch zu sitzen, sondern an kleinen Tischchen verteilt in der Wohnung. Auch machen wir keine Geschenke. Der Weihnachtsbaum steht aber schon eine Weile und mein Vater bäckt auch schon die ganze Adventszeit fleissig Guetzli für die ganze Familie. Wir freuen uns alle auf Weihnachten und sind trotz allem – oder vielleicht gerade deswegen – viel entspannter als andere Jahre. Es wird das Selbe geben wie immer: Pastetli am Heiligabend bei meinem Vater, Truthahn am Weihnachtstag bei uns und als neue Tradition am Boxingday ein köstliches Thaimenü bei meinem Bruder.

Foto über: What Katie ate

Was kochen Sie traditionell an Weihnachten?

Erst kürzlich habe ich mich mit Berufskollegen und -kolleginnen unterhalten, was ihr traditionelles Weihnachtsgericht ist. Eine Tirolerin erzählte, dass es bei Ihnen immer Nudelsuppe mit Würstchen gibt und dann eine Gans. Viele Schweizer scheinen keine typischen Traditionen zu haben: Einige machen Schinken im Brotteig und bei einer Appenzeller Freundin gibt es am Heiligabend Zopf und Salami. Für alle also, die kein bestimmtes Menü kochen, die wie wir ganz klein Weihnachten feiern und viel Zeit alleine oder in der kleinen Familie verbringen, sind diese Rezepte eine Hilfe und Inspiration.

1 — Der Weihnachtscocktail

Frisch und fruchtig: Eine Art Gin Filz mit viel Früchten. Foto über: The College Housewife

Champagner ist immer eine gute Idee, aber an Weihnachten passt auch ein erfrischender Cocktail mit typischer festlicher Note.

Und so gehts:

Machen Sie einen Rosmarinsirup. Dafür kochen Sie 2 dl Wasser mit 2 dl Zucker auf und einige Minuten köcheln lassen. Dann geben Sie eine gute Handvoll im Mörser zerstossenen Rosmarin bei und lassen ihn dann 1 Stunde ruhen.

Zutaten für 2 Drinks:

0,6 dl Granatapfelsaft

1,2 dl Gin

4 EL Rosmarinsirup

1 EL Zitronensaft

Mineralwasser mit Kohlensäure

Garnitur:

Rosmarinzweiglein

Granatapfelkerne

Zitronenscheiben

Orangenscheiben

Zubereitung:

Geben Sie einige Eiswürfel in beide Gläser. Giessen Sie je die Hälfte des Granatapfelsafts darüber. Dann den Gin, den Rosmarinsirup und den Zitronensaft. Rühren Sie alles um und garnieren Sie die Drinks mit Rosmarinzweiglein, Granatapfelkernen und dünnen Scheiben von Zitronen und Orangen.

Tipp: Granatapfelsaft können Sie einfach selber machen. Dafür schneiden Sie Granatäpfel in zwei Hälften und pressen sie wie Orangen aus.

2 — Das Weihnachtshäppchen

Knusprig und delikat: Crostini mit Feigen und Ziegenkäse. Foto über: Fox and Briar

Und so gehts:

Schneiden Sie Baguettescheiben und reiben Sie diese ein kleines bisschen mit einer Knoblauchzehe ein. Beträufeln Sie die Brotscheiben mit etwas Olivenöl und streuen Sie einige Thymianblättchen darüber. Im heissen Backofen etwa 7 Minuten rösten. Danach mit Ziegenfrischkäse wie Chavroux bestreichen und mit frischen Feigenscheiben belegen. Mit etwas Maldon Sea Salz und schwarzem Pfeffer aus der Mühle würzen und mit Honig beträufeln.

3 — Der Weihnachtsrosenkohl

Bunt und voller Geschmack : Rosenkohl mit Nüssen, Cranberries und Knusperspeck. Foto über: Julias Album

Zu unserem traditionellen Weihnachtstruthahn gehört immer Rosenkohl. Ich bereite ihn mit einer Champagnersauce zu und serviere ihn als Beilage. Aber wenn Sie den Rosenkohl mit vielen herrlichen anderen Zutaten rösten, dann wird aus diesem kleinen grünen Kohl mehr als bloss Beigemüse.

Und so gehts:

Rüsten Sie den Rosenkohl und halbieren Sie die Röschen. Mischen Sie sie mit Ahornsirup, Olivenöl, Maldon Sea Salt und etwas Chili. Verteilen Sie die Röschen auf einem mit Backpapier belegten Backblech und rösten Sie alles etwa 30 Minuten. Dann geben Sie getrocknete Cranberries und Pekannüsse dazu, vermischen alles und rösten alles weitere 10 Minuten bis der Rosenkohl gar und karamellisiert ist. Sie können dem Gericht noch Knusperspeck beigeben. Dafür braten Sie Specktranchen ganz langsam mit etwas Butter in der Bratpfanne. Wenn das Fett ausgelaufen ist, legen Sie die Speckbranchen auf Küchenpapier, um das restliche Fett aufzusaugen. Dann den Speck in kleine Stücke brechen und untermischen.

4 — Birnen mit Zwiebeln

Süss und würzig: Zwiebeln mit Birnen im Ofen gebacken. Foto über : Sprinkle and Sprouts

Im Winter und besonders an Weihnachten liebt man Gerichte, die Süsses und Würziges verbinden. Dieses köstliche Gericht können Sie einfach im Backofen machen.

Und so gehts:

Rüsten Sie rote Zwiebeln oder Schalotten und schneiden Sie sie in grosse Stücke, wobei Sie die Schalotten auch ganz lassen können. Entkernen Sie Birnen und schneiden Sie sie in Hälften oder Viertel. Geben Sie eine Handvoll Rosmarin mit Maldon Sea Salt in einen Mörser und zerstampfen Sie alles ein wenig. Anschliessend Olivenöl und Honig dazu giessen. Würzen Sie mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle. Auch fein ist etwas feingehackter Peperoncino. Dann legen Sie die Zwiebeln oder Schalotten und die Birnen in eine Gratinform, mischen alles mit der Öl-Honig-Rosmarin-Mischung und backen es im 200 Grad heissen Backofen etwa 40 Minuten bis alles schön karamellisiert ist.

Tipp: Wenn Sie das Gericht ein wenig substanzieller möchten, dann können Sie noch Fetawürfel beigeben.

5 — Lachs mit Orangen

Orang e und elegant: Lachs mit Orange n sauce und Kräutern. Foto über: Downshiftology

Lachs ist ein edler, sehr gesunder Fisch und gibt ein herrliches Festessen ab. Dieses Menü können Sie sehr gut auch nur für sich alleine kochen. Achten Sie auf guten Lachs, zum Beispiel solchen aus einer guten Biozucht.

Zutaten:

Olivenöl

4 Lachstranchen ohne Haut

1 Knoblauchzehe, feingehackt

1/2 Peperoncino, feingehackt

1 EL feingehackter Rosmarin

1 EL Thymian

0,6 dl Bouillon

1 EL abgeriebene Orangenschale

2 dl Orangensaft

2 EL Honig

ein wenig Maizena

Salz und Pfeffer

1 Prise Garam Masala

1 Orange in Scheiben geschnitten

Zubereitung:

Würzen Sie die Lachstranchen beidseitig mit Salz, Pfeffer und etwas Garam Masala. Erhitzen Sie Olivenöl in einer Bratpfanne. Nun braten Sie den Lachs beidseitig etwa 4 Minuten an und legen ihn zur Seite. Geben Sie nun den Knoblauch, den Peperoncino und die Kräuter in die Pfanne. Sobald alles duftet giessen Sie Dreiviertel der Bouillon bei und köcheln alles solange bis es fast eingekocht ist. Dann kommen der Orangensaft, die Orangenschale und der Honig dazu. Verrühren Sie das Maizena mit der restlichen Bouillon und rühren Sie dieses in die Sauce. Schmecken Sie die Sauce mit Salz, Pfeffer und etwas Garam Masala ab. Anschliessend die Sauce unter Rühren aufkochen und kurz kochen lassen. Dann geben Sie den Lachs zurück in die Sauce, ebenso legen Sie die Orangenscheiben in die Pfanne. Mit einem Löffel die Lachstranchen gut mit der Sauce übergiessen und anschliessend mit frischem Thymian zu Reis servieren.

Tipp: Sehr fein und chic ist zum Beispiel der schwarze Reis, Riso Venere dazu.

6 — Der kleine Weihnachtsbraten

Klein und fein: Mistkratzerli mit Butter, Estragon und Mandarine. Foto über: Nutmeg Nanny

Weil es Weihnachten ist, bekommt jeder sein eigenes Poulet. Diese Mistkratzerli gehen einfach und sind ein kleines grosses Festessen!

Zutaten pro Mistkratzerli:

1 Mistkratzerli pro Person

3 EL Butter

1/2 Knoblauchzehe feingehackt

1/4 Peperoncino, fein gehackt

1 EL Estragon, feingehackt

Salz und Pfeffer

eine Prise Zimt

die Schale von 1 Mandarine

etwas Mandarinensaft

1 Mandarine

Zubereitung:

Die Butter mit dem Estragon, der Mandarinenschale, dem Knoblauch, Peperoncino sowie Salz und Pfeffer mischen. Die Butter unter die Haut der Mistkratzerli verteilen. Die Mandarine in Stücke schneiden und mit etwas Estragon in das Innere der Mistkratzerli geben. Anschliessend die Mistkratzerli mit etwas Butter aussen einreiben und mit Salz, Pfeffer und einer Prise würzen. In eine ofenfeste Form geben und im auf 200 Grad vorgeheizten Backofen etwa 40 Minuten golden und knusprig backen.

7 — Süsskartoffeln Mash

Gemütlich und anders: Ein Kartoffelstock mit Süsskartoffeln und Topping. Foto über: Cooking with cocktail rings

Nichts ist festlicher und gemütlicher als Kartoffelstock. An Weihnachten aber lieben wir das Besondere. Ersetzen Sie also die Kartoffeln mit Süsskartoffeln und geben Sie ihnen mit einem Topping Textur und Extrageschmack.

Und so gehts:

Süsskartoffeln schälen, in Würfel schneiden und in Bouillon weichkochen. In einer anderen Pfanne etwas Milch mit viel Butter aufkochen. Die Süsskartoffeln mit dem Stampfeisen zermantschen, die Milch mit der Butter dazu giessen, alles zu einem feinen Brei mischen und mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und etwas Cayennepfeffer würzen. Mit Roquefortkrümel und grobgehackten Baumnüssen darüber servieren.

8 — Der Pilzstollen

Golden und fantastisch: Ein Filet Wellington ganz ohne Fleisch. Foto über: The Last Food Blog

Wenn Sie diesen Pilzstollen mal gemacht haben, wird er bestimmt zum neuen fleischlosen Liebling.

Zutaten:

ein ausgewallter Blätterteig

500 g Champignons

3 Schalotten

1/2 Weisskabis

1 dl Champagner

Bouillon

1 dl Creme Fraiche

Salz, Pfeffer, Chiliflocken

1 Knoblauchzehe, feingehackt

1 KL abgeriebene Zitronenschale

etwas Zitronensaft

Zubereitung:

Schneiden Sie die Champignons nicht allzufein in Stücke oder Scheiben. Schneiden Sie die Schalotten in Ringe und den Kabis in kleine Stücke. Nun geben Sie reichlich Olivenöl in eine Pfanne und geben die Schalotten und den Kabis bei. Mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken würzen. So lange andünsten bis der Kabis und die Schalotten braun werden, dann die Champignons beigeben und unter Bewegung weiter dünsten. Alles muss gut gekocht, karamellisiert aber natürlich nicht angebrannt sein. Anschliessend etwas Thymian und den Champagner beigeben, einköcheln lassen und etwas Bouillon beigeben. (Ich brauche Bouillon aus der Dose von Muster oder Morgan, die ich gleich direkt beigebe.) Alles gut einköcheln lassen, die Creme Fraiche unterrühren. Die Füllung darf nicht zu nass sein. Nun geben Sie die Füllung in den ausgewallten Blätterteig, schliessen diesen zu einem Stollen und bestreichen ihn mit einem Eigelb. Im 200 Grad heissen Backofen etwa 30 Minuten golden und knusprig backen.

9 — Roter Traum mit Ahornsirup

Leuchtend und raffiniert: Rüebli und Randen i m Ofen geröstet. Foto über: S alt and Lavender

Gemüse kann man nie genug haben. Dieses einfache Gericht geht ganz unkompliziert im Backofen.

Und zwar so:

Rohe Rüebli und Randen schälen und in Stücke schneiden. Mit Salz, etwas Harissa, Honig, Thymian und Olivenöl mischen. Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und etwa 30 Minuten gar rösten.

10 — Der Beef Pie

Einfach und immer eine gute Idee: Rindsvoressen mit Weihnachtstouch und Blätterteighaube. Foto über: Recipe Tin Eats

Schmorgerichte brauchen zwar ihre Zeit, sind aber einfach und unkompliziert zu kochen. Sie gelingen immer und wenn sie mal vor sich hinköcheln, müssen Sie nichts mehr tun. Servieren Sie ein Rindfleischragout als Pie aus dem Backofen. Dafür müssen Sie nur noch das Fleisch in eine grosse oder mehrere kleine Backformen geben, mit Blätterteig zudecken und im Backofen fertig garen.

Zutaten für 4 Personen:

1 kg Rindsvoressen vom Metzger Ihres Vertrauens

Olivenöl

Salz und Pfeffer

3 Schalotten, grob gehackt

1 Knoblauchzehe, feingehackt

1/2 Peperoncino, feingehackt

etwas Mehl

1 guts Glas Rotwein

1 dl Bouillon

1 EL Garam Masala

Thymian und Lorbeer

4 Rüebli, in Stücke geschnitten

200 g Cherrytomaten halbiert

2 Selleriestangen, in Stücke geschnitten

5 Datteln, grobgehackt

1 Blätterteig, ausgewallt

Zubereitung:

Geben Sie Öl in eine Gusseisenpfanne und erhitzen Sie es. Wenden Sie das Fleisch im Mehl und braten Sie es portionenweise rundum an, würzen Sie es mit Salz und Pfeffer. Danach legen Sie es zur Seite. Geben Sie die grob geschnittenen Schalotten bei, die Rüebli und den Sellerie. Braten Sie diese ebenfalls an, dann kommt der Knoblauch und der Peperoncino dazu. Sobald dieser duftet, die Tomaten und das Garam Masala beigeben und wenn sich die Geschmäcker verbunden haben mit Wein ablöschen. Ein wenig einköcheln lassen, die Bouillon beigeben, nochmals ein wenig einköcheln lassen und dann das Fleisch, die Kräuter und die Datteln beigeben. Zugedeckt ca. 2 Stunden auf tiefer Stufe köcheln lassen, bis das Fleisch richtig weich ist und fast zerfällt.

In der Zwischenzeit den Backofen auf 200 Grad vorheizen, 4 kleine Gratinformen vorbereiten, das Fleisch darin verteilen und für jede Form den passenden Blätterteigdeckel ausschneiden, auf die Form drücken und mit einem Eigelb bestreichen. Backen Sie den oder die Pies so lange, bis die Blätterteigkruste goldbraun und knusprig ist. Servieren und geniessen.

11 — Das Dessert

Leicht und chic: Selbstgemachte Meringue mit Schokolade. Foto über: Belly Rumbles

Nach einem grossen, kleinen Festessen liebt man leichte Dessert. Machen Sie Meringue mit Schokolade und servieren Sie sie mit Früchten und Rahm.

Zutaten:

4 Eiweiss, Zimmertemperatur

200 g Zucker

100 g schwarze Schokolade

Zubereitung:

Schmelzen Sie die Schokolade langsam über heissem Wasser. Und lassen Sie die Schokolade abkühlen, so dass sie nicht mehr flüssig ist. Heizen Sie den Backofen auf 140 Grad vor und belegen Sie 2 Bleche mit Backpapier. Nun rühren Sie das Eiweiss mit einem Mixer steif. Geben Sie den Zucker nach und nach bei. Wenn der Zucker eingearbeitet ist, mixen Sie alles noch einmal mit voller Stärke 5 Minuten weiter.

Mithilfe von zwei Esslöffeln legen Sie Meringuehäufchen auf die zwei mit Backpapier belegten Backbleche. Achten Sie darauf, dass etwa 5 cm Abstand dazwischen ist. Nun geben Sie auf jede Meringue etwa ein Teelöffelchen Schokolade und «wirbeln» diese mit Hilfe von einer Gabel oder einem Spiesschen ein.

Anschliessend die Meringue in den vorgeheizten Backofen geben und die Hitze auf 120 Grad drehen. Etwa 40 Minuten backen. Lassen Sie die Meringue auf dem Backpapier komplett auskühlen und lösen Sie sie dann sorgfältig. Mit Rahm und Früchten, wie Ananas, Orangenfilets oder Passionsfrucht servieren.

12 — Das Mitternachtsfest

Schnell und überraschend: Pizza mit Ziegenkäse und Granatapfelkernen. Foto über: Farmhouse Pottery

Am Heiligabend oder an einem anderen Weihnachtsfeiertag isst man oft früh. Wenn dann um Mitternacht der Hunger nochmals kommt, dann passt diese schnelle, aber spezielle «Pizza».

Und so gehts:

Ausgewallten Pizzateig mit Olivenöl beträufeln und dann mit Ziegenkäse bestreichen. Die Kerne eines Granatapfels darüber verteilen und im 250 Grad heissen Backofen knusprig backen. Mit Champagner servieren.

