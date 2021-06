Musik-Kabarett in Andelfingen - Grosse Kleinkunst im Schlosspark

Musik-Kabarett in Andelfingen

Herr Gsell, man kennt das Duo Schertenlaib und Jegerlehner aus dem Fernsehen und langer Spielzeit auf den Schweizer Bühnen. Was ist eigentlich Ihr beruflicher Hintergrund?

Michel Gsell («Schertenlaib»): Wie 80 Prozent aller Kleinkünstler waren wir Lehrer. Wir sind relativ alt, deshalb haben wir noch das Seminar in Spiez absolviert, inklusive Klavierstunden. Nach der Ausbildung habe ich jedoch zehn Jahre kein Instrument angerührt. Wir sind keine Musiker, können aber gut gemeinsam Musik machen, auf verschiedenen Instrumenten. Mit Dritten geht es dann gar nicht so gut, es scheitert schon an der Tonart.