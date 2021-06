Papeterie Schoch in Winterthur – Grosse Laden-Rochade am Untertor Lokalitätenwechsel in der Papeterie Schoch: Sunrise zieht aus, Copyprint ein und Schoch vom hinteren in den vorderen Ladenteil. Jonas Keller

Im Haus Zum Federkiel belegt die Papeterie Schoch bald wieder den Hauptplatz. Foto: Till Hirsekorn

Zehn Jahre lang teilten sich die Papeterie Schoch und Sunrise einen Laden. Vom Bosshardengässchen ging es in die Papeterie, vom Untertor her zum Mobilfunk- und Internetanbieter – und manchmal auch quer durch den einen Laden in den anderen. Bald ist damit Schluss. Ab diesem Herbst wird die Papeterie Schoch unter dem Namen Schoch 1882 wieder den vorderen Ladenteil mit Eingang zum Untertor belegen. Diesen hatte das Geschäft zugunsten von Sunrise 2011 aufgegeben. Zuvor war Schoch seit seiner Gründung im Jahr 1882 am Untertor präsent gewesen.

Dass Sunrise Ende September auszieht, ist bereits seit letztem Herbst bekannt. Wechseln wird der Mobilfunk- und Internetanbieter nur zwei Häuser weiter: vom Untertor 7 ans Untertor 3, in die bereits leer stehende ehemalige Geox-Filiale. Lange war aber ungewiss, was aus der frei werdenden Ladenfläche wird. Nun ist klar: Es kommt zu einer grossen Rochade.