Grosse Nachfrage in Winterthur – Von «Big Apple» bis «Negrohni»: Sechs alkoholfreie Drinks im Test Barkeeper Igor Schüttler erklärt, weshalb es anspruchsvoll ist, einen guten Mocktail zu mixen. Die Redaktion hat sechs Drinks in der Stadt getestet. Nicole Döbeli Jonas Keller Fabienne Grimm Delia Bachmann

Igor Schüttler weiss, das die Schwierigkeit bei alkoholfreien Cocktails darin liegt, den Alkohol zu imitieren. Foto: Marc Dahinden

Auf drei Drinks mit Alkohol werde heutzutage einer ohne bestellt, sagt Igor Schüttler, Chef de Bar des Fredi in Winterthur. Wie er darauf reagiert und auf was er beim Mixen achtet, erzählt er im Interview. Weiter unten finden Sie sechs alkoholfreie Cocktails, die wir in Winterthur getestet und mit subjektiven Noten von 1–6 bewertet haben.

Igor Schüttler, Sie arbeiten seit sechs Jahren als Barkeeper. Wie hat sich die Nachfrage nach alkoholfreien Drinks verändert? Seit ich an Bars arbeite, ist das ein permanenter Aufwärtstrend. Verstärkt wurde er durch die Pandemie. Da ist bei vielen zuerst der Alkoholkonsum angestiegen, und danach fand eine Abkehr statt. Die Leute haben bemerkt, welche Auswirkungen Alkohol haben kann, auch im Kleinen: auf den Hormonhaushalt, den Schlaf, die Stimmung.

Der Barkeeper Igor Schüttler startete seine Barkeeper-Karriere vor sechs Jahren. Er arbeitete damals seit einer Woche als Trainee in der Bar des Swissôtels Berlin, als das gesamte Team kündigte, nachdem die baldige Schliessung bekannt geworden war. Schüttler übernahm die Hotelbar mit zwei Mitarbeitenden: «Der erste Abend lief nicht gut, aber damit war mein Ehrgeiz geweckt.» Später kam er nach Winterthur, arbeitete im Hotel Banana City und als Geschäftsführer der Arch Bar, bevor er im letzten November Chef de Bar im Fredi wurde. (nid)

Wie haben Sie auf die Nachfrage reagiert? Wir haben das Angebot natürlich angepasst. Der Markt für alkoholfreie Spirituosen ist enorm gewachsen. Viele Gäste stossen lieber mit einem Cocktail an statt mit einer schnöden Cola, wenn alle anderen ausgefallene Drinks trinken. Mittlerweile gibt es Bars, die ganz alkoholfrei sind. Wobei ich da Schwierigkeiten sehe.

Welche? Die Leute treffen sich nicht wirklich, um von Bar zu Bar zu ziehen für alkoholfreie Cocktails. Die Drinks sind auch nicht günstig, und viele bestellen nach dem ersten oder zweiten lieber einen Eistee für sieben Franken. Das passiert bei alkoholhaltigen Getränken nicht, da wird mit steigendem Pegel eher mehr getrunken und ausgegeben.

Was sind die Herausforderungen beim Mixen von alkoholfreien Cocktails? Keinen Alkohol zu verwenden. Das passiert tatsächlich noch schnell. Man muss beispielsweise bei der Dekoration aufpassen, wenn die Drinks mit einem Angostura Bitter aromatisiert werden. Die enthalten oft Alkohol, und das kann bei schwangeren Gästen oder solchen mit Unverträglichkeiten ein Problem sein. Davon abgesehen ist die Schwierigkeit, den Alkohol zu imitieren.

Das ist das Hauptziel? Ja, sonst können Sie sich auch einfach etwas Sirup mit Ananassaft mischen. In letzter Zeit sind bittere Cocktails sehr gefragt. In vielen Bars ist der Negroni der beliebteste Drink. Diese Bitterkeit lässt sich mit alkoholfreien Tonics und Wermut gut imitieren. Ich arbeite auch viel mit Zesten von Früchten. In einem Drink ohne Alkohol steckt gleich viel Arbeitsaufwand wie in einem Drink mit.

Bar Alltag: Ein bittersüsser Sonnenuntergang

Der Orange Sundown für 9.50 Franken: Herb und süss zugleich. Foto: Delia Bachmann

Die Bar Alltag ist mit ihren vielen Tischen im Graben die perfekte Adresse, um einen heissen Tag ausklingen zu lassen. Zudem bietet die Bar eine schöne Auswahl an Sommerdrinks. Ganz zuoberst auf der Liste der Empfehlungen steht der Orange Sundown für 9.50 Franken. Er besteht aus zwei Zutaten: Martini Vibrante, einem Wermut, dem der Alkohol entzogen wurde. Und Black Orange, ein bittersüsses Getränk mit Sprudel, das intensiv nach Orange schmeckt. Garniert mit Minze, Orangenzeste und einer getrockneten Orangenscheibe, erinnert der Aperitif tatsächlich ans intensive Rot einer untergehenden Sonne. Der Drink schmeckt fruchtig, herb und hat eine leichte Bitternote. Die Kollegin schmeckt auch «Gummibärchen» heraus. Das Herbe, sind wir uns einig, sorgt dafür, dass man erst beim zweiten Schluck merkt, dass der Aperitif keinen Alkohol enthält. (dba)

Note: 5,5

Riva: Hans im Glück

Hans aus dem Riva kostet 9.50 Franken und überzeugt mit Ingwer, Limette und Vanille. Foto: Nicole Döbeli

Von der Terrasse des Riva aus lässt sich ganz wunderbar das Altstadtleben beobachten. Auf der Karte stehen San Bitter Crodino, ein Hugo ohne, eine Virgin Colada, ein Ipanema mit Limette und Ginger Ale und ein Drink, der schlicht Hans heisst. Letzterer kostet 9.50 Franken und besteht aus Ingwer, Minze, Limette, Tonic, braunem Rohrzucker und Vanillesirup. Im Glas schwimmt obenauf frischer Ingwer und eine Limettenscheibe, ein Zweig frische Minze steckt ebenfalls drin. Die auf den ersten Blick etwas wilde Kombination harmoniert im Geschmack hervorragend. Leicht bitter, leicht süss, leicht sauer, etwas Pfiff vom Ingwer, und die Vanille hält das Ganze im Abgang zusammen. Kein Aroma überbordet, und der Alkohol fehlt überhaupt nicht. Das Glas ist anständig gefüllt, und mit den gratis Salzfischli ist der alkoholfreie Apéro perfekt. (nid)

Note: 6

Plan B: Der grosse Süsse

Kein Bier, sondern ein Mocktail: Der Big Apple im Plan B. Foto: Fabienne Grimm

Wer lieber auf Alkohol verzichtet, kommt im Plan B definitiv nicht zu kurz. Insgesamt elf Mocktails stehen auf der Karte, für alle bezahlt man zehn Franken. Zuoberst lockt der Big Apple – ein Gemisch aus Orangensaft, Ananassaft, Zitronensaft, Apfelsirup, Rumsirup und Kiwisirup. Seinem Namen wird der Drink zumindest teilweise gerecht: Er ist riesig. Mit seiner gelben Farbe und dem weissen Schaum erinnert er auf den ersten Blick an ein trübes Bier. Davon abgesehen hat der Big Apple mit dem Hopfengetränk aber gar nichts gemein. Er ist weder herb noch bitter, sondern vor allem eines: süss – angesichts der Kombination aus Säften und Sirups keine Überraschung. Geschmacklich sticht vor allem der Ananassaft hervor. Kiwi, Orange oder Rum sind nur ganz dezent wahrnehmbar. Damit ist der Big Apple ein Drink für alle, die Ananas lieben, Durst mitbringen und vor einer grossen Ladung Zucker nicht zurückschrecken. (fgr)

Note: 3

Fahrenheit: Negroni ohne

Bitter und erfrischend, der Negrohni für 12 Franken. Foto: Nicole Döbeli

Unter dem grünen Blätterdach des Fahrenheit ist es schattig an heissen Nachmittagen. Die Getränkekarte bietet vier alkoholfreie Drinks: einen Sin Tonic, einen Mojito ohne, einen Negrohni und einen Jsotta bianco senza. Zwei alkoholfreie Jsottas (Winterthurer Wermut) finden sich auch im Negroni ohne Alkohol (12 Franken) wieder, einmal die Variante bitter und einmal rosso. Dazu kommt G'nuine Zero, ein alkoholfreier Gin. Der servierte Drink ist so leuchtend rot wie das Original und schmeckt ebenso bitter. Klar ein Drink für Erwachsene und keine Limonade zum Durstlöschen, auch der Grösse wegen. Wer die Variante mit Alkohol kennt, weiss, dass sie mit Gin, Campari und Wermut ganz schön Power hat. Die fehlt beim Negrohni, der im Abgang etwas flach bleibt. Er schmeckt auf Eis und mit Orangenschnitz aber durchaus erfrischend und nach Feierabend. (nid)

Note: 5

No 18: Die namenlose Überraschung

Erfrischend und tropisch: Der Überraschungs-Mocktail im No 18 kostet 12 Franken. Foto: Fabienne Grimm

Wer im No 18 an der Wülflingerstrasse nach einem «Drink ohne» fragt, erhält als Antwort: «Klar, machen wir.» Danach verschwindet der Kellner und taucht wenige Minuten später mit einem mysteriösen Mocktail auf dem Tablett wieder auf. Dieser kostet 12 Franken, ein Schälchen Popcorn inklusive. Das namenlose Getränk kann sich schmecken lassen: Es trifft die perfekte Balance aus süss und sauer und ist erfrischend. Der Drink, so der Kellner, sei eine Mischung aus Orangensaft, Cranberry-Saft, Kokosnusswasser und Ananassaft. Die letzten zwei verleihen dem Mocktail einen tropischen Touch. Umgeben von Oleanderbüschen, Palmen und mit Etta James, deren Stimme aus dem Innern des Restaurants herüberdringt, könnte man sich so schon fast in den Ferien wähnen. Wären da nicht die Motorengeräusche von der Wülflingerstrasse. (fgr)

Note: 5,5

Weinpunkt: Die Mineralienbombe

Birkensaft als Weinalternative? Der Geschmack ist ungewohnt sanft, klingt aber lange nach. Foto: Jonas Keller

Alkoholfreien Wein gibt es im Weinpunkt nicht im Offenausschank. «Den meisten sind sie zu süss», heisst es auf Nachfrage. Stattdessen: Birkensaft «Euforia White Wine Skins» aus Tschechien. Im Frühling wird dafür die Flüssigkeit aus Birken abgezapft und anschliessend mit ausgepressten Trauben fermentiert. Das Resultat ist trüb-gelb und riecht sauer-fruchtig. Ein Glas kostet 8 Franken. Der Geschmack ist ungewohnt dezent – mit Wein lässt sich das Getränk kaum vergleichen, eher mit besonders vollmundigem Mineralwasser. Es schmeckt leicht säuerlich, mineralisch und prickelnd und wird mit jedem Schluck ein bisschen besser. Der sanfte Geschmack verleitet allerdings auch zum schnellen Trinken. Als Durstlöscher ist der Birkensaft geeignet, aber nicht gerade günstig. Immerhin soll er, so heisst es in seiner osteuropäischen Heimat, dank einem hohen Mineralien- und Vitamingehalt äusserst gesund sein. (jok)

Note: 4,75

Fehler gefunden?Jetzt melden.