Feuerwehren und Zivilschutz – Grosse Notfallübung im Eulachtal geplant Am Donnerstag findet in Elgg, Hagenbuch und Schlatt eine Gesamtnotfallübung statt, die sich auf die Notfalltreffpunkte der Gemeinden fokussiert. Nicole Döbeli

Die Feuerwehr übt am Donnerstag zusammen mit dem Regionalen Führungsorgan und dem Zivilschutz. Foto: Enzo Lopardo

Nächsten Donnerstag, 29. September, nimmt der Stab des Regionalen Führungsorgans (RFO) Eulachtal zusammen mit den örtlichen Feuerwehren und dem Zivilschutz Eulachtal an einer «GNU» (Gesamtnotfallübung) des Bundes und des Kantonalen Führungsorgans (KFO) teil. Der Schwerpunkt dieses Ausbildungstages liegt auf den Notfalltreffpunkten, die dieses Jahr neu geschaffen wurden und von welchen es in allen Schweizer Gemeinden zumindest einen gibt. Sie sind durch entsprechende Tafeln gekennzeichnet und bieten der Bevölkerung im Ereignisfall Information und Unterstützung.

Wie die Elgger Gemeinderätin und Medienverantwortliche des RFO Eulachtal, Stephanie Hugentobler, mitteilt, geht es in der Übung GNU in erster Linie darum, Inbetriebnahme und Betrieb der Notfalltreffpunkte zu testen, auszuwerten und, falls nötig, zu optimieren. GNU betrifft alle drei Gemeinden, die dem RFO Eulachtal angeschlossen sind: Elgg, Hagenbuch und Schlatt.

Unerwartete Aktualität

Laut Mitteilung verleiht die momentane Situation der Übung eine unerwartete Aktualität, denn auch bei Strommangellage können die Notfalltreffpunkte zum Einsatz kommen. Über sie könnten die Blaulichtorganisationen alarmiert werden, während das normale Telefonnetz nicht mehr in Betrieb ist. In die Übung am Donnerstag ist auch das AKW Leibstadt involviert, und der Kanton Zürich wurde zusammen mit einigen seiner Gemeinden gebeten, sich zu beteiligen.

