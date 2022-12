Detailhandel in Stadt und Region – Grosse Rochade beim orangen Riesen Gleich sechs Migros-Filialen in Winterthur und Umgebung erhalten ab 1. Januar eine neue Leitung. Zusammen arbeiten die sechs Personen seit über 140 Jahren für das Unternehmen. Markus Brupbacher

Das grosse orange M steht für den Detailhändler Migros. Foto: Madeleine Schoder

Die Migros schreibt in ihrer Medienmitteilung selber von «einer Rochade». Es geht in der Mitteilung um sechs Filialen des orangen Riesen, die ab 1. Januar 2023 von neuen Personen geleitet werden. Drei Läden befinden sich in der Region und drei in der Stadt Winterthur. Namentlich sind es die Filialen in Winterthur Obertor, Hegi und Deutweg sowie jene in Pfungen, Andelfingen und Elgg. Der Migros-Supermarkt Andelfingen liegt übrigens nicht in Andelfingen, sondern in Kleinandelfingen.