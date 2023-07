Grosseinsatz im Gang – Grosse Spritzaktion in Kloten wegen Japankäfer Fachleute und Zivilschutz bekämpfen seit Donnerstagmorgen den Japankäfer in Kloten. Auch in Privatgärten wird Insektizid versprüht. Thomas Mathis UPDATE FOLGT

In Kloten wird derzeit Insektizid gegen den Japankäfer verspritzt. Foto: Balz Murer

Aufregung statt Sommerferienruhe in Kloten: Am Donnerstagmorgen hat die grosse Spritzaktion gegen den Japankäfer begonnen. Seit dem Morgen sind Fachleute in grünen Schutzanzügen rund um die Sportanlage Stighag in Kloten im Einsatz. Sie bespritzen Bäume und Sträucher mit einem Insektizid – nicht nur auf dem Fussballplatz, sondern auch in privaten Gärten im Quartier. Vorab informierte der Zivilschutz die Bewohnenden über die Aktion. Sie sollen Fenster schliessen, bis fertig gespritzt ist.

«Ich habe Angst, dass ich nun meine Tomaten nicht mehr essen kann», sagt eine Anwohnerin. Da sie in der Flugschneise wohnt, wasche sie das Gemüse aus dem Garten ohnehin gründlich. Einen Japankäfer hat sie bisher noch nicht entdeckt.

120 Fallen im Quartier vorbereitet

Derweil versuchen die Fachleute auf eine Terrasse zu gelangen, auf der ein Baum steht. «Sie sind in den Ferien», weiss die Anwohnerin. Sie habe aber einen Schlüssel und könne den Zugang gewähren.

Fachleute und der Zivilschutz versuchen, die Japankäfer mit Fallen zu fangen: Rot-weisse Bauabschrankungen stehen rund um hölzerne Dreibeine, welche später mit einem Netz ausgerüstet werden. Foto: Balz Murer

Bereits am Mittwoch hat der Zivilschutz im ganzen Quartier 70 Fallen vorbereitet. Überall stehen rot-weisse Bauabschrankungen rund um hölzerne Dreibeine, die später mit einem Netz ausgerüstet werden. Dieses lockt mit Pheromonen die Käfer an. Insgesamt werden es 120 solche Fallen sein.

Blühende Pflanzen werden nicht bespritzt

Die Unsicherheit in der Bevölkerung ist spürbar: «Darf ich hier durchlaufen? Ist das nicht giftig?», fragt eine Passantin, die einer Spritzequipe begegnet. Sobald der Sprühnebel weg sei, sei das kein Problem, ist die Antwort. «Schädlich ist das Mittel insbesondere für Insekten und in Gewässern», erklärt der Fachmann. Wegen der Bienen und anderen Insekten verzichte man darauf, blühende Pflanzen zu spritzen.

1 / 3 Auch in Privatgärten wird Insektizid verspritzt. Foto: Balz Murer

Dort, wo gespritzt wurde, hängt ein Zettel an der Haustüre. Darauf steht: «Auch in Ihrem Garten wurde das Insektizid ausgebracht.» Professionell ausgebildete Fachleute behandelten alle breitblättrigen Pflanzen, unter anderem Beeren, Äpfel und Reben.

Wieso dürfen Behörden in meinem Garten Insektizid spritzen? Gemäss der stellvertretenden Chefin des kantonalen Amts für Landschaft und Natur, Ursina Wiedmer, bestehen internationale Abkommen, die den Kampf gegen invasive Schädlingsorganismen für die Schweiz verpflichtend machen. Zudem gibt es weitere, konkrete Gesetzestexte die solch ein Vorgehen rechtfertigen: Wiedmer verweist zum einen auf die Pflanzengesundheitsverordnung des Bundes von 2018 und zum anderen auf die aktuell erlassene Allgemeinverfügung des Kantons Zürich zur Bekämpfung des Japankäfers. Von der geplanten Chemieaktion werden einzig die Naturschutzgebiete – namentlich das Nägelimoos und Moorflächen am Flughafen – ausgenommen. Das bedeutet, dass Private die Fachleute und den Zivilschutz in den nächsten Tagen auch auf ihren Grundstücken gewähren lassen müssen. Nötigenfalls werde man auch die Polizei beiziehen, sagt Wiedmer. Alle involvierten Stellen betonen, dass das Vorgehen – gemessen am drohenden Schadenspotenzial des Käfers – verhältnismässig sei. (cwü)

Beim Spritzmittel handelt es sich um ein Insektizid, das bereits bei diversen Kulturen in der Schweiz standardmässig zum Einsatz komme, heisst es auf dem Infoblatt. Bis das Insektizid getrocknet ist, dauert es etwa ein bis zwei Stunden. Das Mittel werde mit der Zeit auf den Pflanzen abgebaut. Es gilt eine generelle Wartefrist von drei Wochen, während der die Früchte der Pflanzen nicht gegessen werden sollten. Nach Ablauf der Frist sei der Konsum bedenkenlos möglich.

Die Aktion stösst bei der Bevölkerung nicht auf Widerstand, aber auf Skepsis: «Ich bin nicht sicher, ob das wirklich nützt», so ein Anwohner. Die Aktion rund um das Haus nimmt er hin.

