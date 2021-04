Massnahmen gegen Corona – Grosse Teile der Wirtschaft nehmen hohe Fallzahlen in Kauf Mit bis zu 30’000 Covid-Fällen pro Tag sei zu leben, sobald die Risikogruppen geimpft seien: Der Arbeitgeberpräsident hat mit dieser Aussage eine Kontroverse ausgelöst. Doch Dutzende Wirtschaftsverbände tragen diese Strategie mit. Fabian Fellmann

Derzeit dürfen Restaurants nur Handwerker einlassen wie im Glasi-Restaurant Adler in Hergiswil NW. Nun kommt der Streit über den Öffnungsfahrplan wieder in Gang. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

«Vogt muss weg»: Tausendfach hat sich diese Forderung nach dem Rücktritt des Arbeitgeberpräsidenten am Wochenende in den sozialen Medien verbreitet. Valentin Vogt hatte am Freitag bei SRF bemerkt, die Schweiz könne mit 20’000 bis 30’000 Corona-Infektionen pro Tag leben, ohne dass die Spitäler an den Anschlag gerieten. Und zwar, sobald die Risikogruppen geimpft seien. Epidemiologen erhoben umgehend Einwände, der Basler Manuel Battegay etwa sprach von «unverantwortlichen, unethischen und unsachlichen Durchseuchungsvorschlägen».

Nun zeigt sich, dass Vogts Aussage keineswegs nur ein Ausrutscher war. Vielmehr weiss der Präsident des Arbeitgeberverbands eine Mehrheit der mächtigsten Schweizer Wirtschaftsverbände hinter sich. Er zitierte die provokativen Zahlen aus einem Papier, das sein Verband zusammen mit dem Dachverband Economiesuisse erarbeitet hatte. Gestützt darauf erarbeiteten sie einen Lockerungsfahrplan, den insgesamt 31 Wirtschaftsorganisationen unterschrieben haben: von den Branchenverbänden der Versicherungen und der Banken über die Maschinenindustrie und die Hotelleriesuisse bis zur Spitalbetreiberin Hirslanden.