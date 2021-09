In Neftenbach und Seuzach – Grosse Unterschiede bei der Nachfrage nach Krippenplätzen In den Krippen in Neftenbach hat es noch viel Platz, während Seuzach sehr gut ausgelastet ist. Die Subventionierung unterscheidet sich von Gemeinde zu Gemeinde. Nicole Döbeli

Nadja Steinacher und Selina Dürr eröffneten in Neftenbach die Kinderkrippe Sternschnuppe. Foto: Madeleine Schoder

Sie spielen vergnügt, die Kinder der Kinderkrippe Sternschnuppe in Neftenbach. Neugierig warten sie darauf, was die «Landbote»-Fotografin mit ihnen vorhat. In den hellen und freundlichen Räumlichkeiten herrscht eine angenehme, familiäre Atmosphäre. Das ist es auch, worauf die beiden Leiterinnen Nadja Steinacher und Selina Dürr speziellen Wert legen. Im April dieses Jahres haben sie nach einer langen Vorlaufzeit ihren Traum verwirklicht und eine Kinderkrippe eröffnet.

Noch hat die Kinderkrippe Sternschnuppe mehr Plätze als Kinder. Foto: Madeleine Schoder

Im Moment sind es insgesamt sechs Kinder, die von den beiden betreut werden. Da ist noch Luft nach oben. Es fehlen ein bis zwei Kinder, um die Fixkosten zu decken. Fernziel ist es, bis zwölf Kinder täglich zu betreuen. «Wir wissen, dass es nicht einfach ist», sagt Nadja Steinacher, «mit dem bisherigen Verlauf sind wir jedoch zufrieden. Es braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen.» Eine grundsätzliche Nachfrage ist in Neftenbach vorhanden, sind die beiden überzeugt: «Wir haben uns vorgängig schon informiert und sind nicht ins Blaue gestartet.»