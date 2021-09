Warnung vor Brandgasaustritt – Grosseinsatz an Langstrasse An der Zürcher Langstrasse sind Löscharbeiten im Gange: Es brennt im dritten Untergeschoss eines Gebäudes. Anwohner sollen Fenster schliessen und Lüftungen ausschalten. UPDATE FOLGT

Dicker, beissender Rauch liegt in der Luft – die Anwohner an der Langstrasse und Umgebung müssen derzeit die Fenster geschlossen halten. Foto: TA

Die Feuerwehr hat die Gegend rund um die Zürcher Langstrasse grossräumig abgesperrt. Es gebe eine starke Rauchentwicklung, sagt Urs Eberle, Mediensprecher von Schutz & Rettung Zürich, auf Anfrage. «Es sind Emissionen in der Luft. Die Feuerwehr und Brandspezialisten sind an der Arbeit – es gilt herauszufinden, ob sich Giftstoffe in der Luft befinden.» Über Twitter teilte Schutz & Rettung zuvor mit, es handle sich um einen «grösseren Einsatz». Der Brand war gegen 16 Uhr im dritten Untergeschoss des Gebäudes in der Nähe des Helvetiaplatzes im Kreis 4 ausgebrochen. Davon betroffen war auch eine Tiefgarage.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Gegen 19.30 Uhr schliesslich wurde der Brandherd in Lagerräumen gefunden. Das Gebäude sei evakuiert worden, wie Eberle erklärte.

Eine Anwohnerin meldete um 17.30 Uhr einen grossen Einsatz von Feuerwehr, Polizei, Schutz & Rettung sowie vom Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ). Zwei Stunden später sagte sie, die Rauchentwicklung habe stark zugenommen. «Es ist wie eine dichte Nebelwolke. Die wenigen Leute, die vorbeikommen, tragen alle Masken. Diesmal nicht wegen Corona, sondern wegen des starken Rauchs.»

Auf der Alarm-App AlertSwiss wurde für den Stadtkreis 4 gewarnt: «Verhaltensempfehlung. Schliessen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab.» Ausserdem sei das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren, steht weiter geschrieben.

Weiträumige Absperrung

«Zu dieser Warnung haben wir uns entschieden, weil wir noch nicht wissen, ob eine Gefahr besteht», erklärt Eberle. Deshalb habe man auch weiträumiger abgesperrt als zu Beginn des Ereignisses. Näher als 100 Meter kommt niemand mehr heran. Eine Evakuierung von Menschen in der Nachbarschaft habe es nicht gegeben, «wir haben den Anwohnern einfach gesagt, dass sie die Fenster schliessen sollen», sagt der Mediensprecher weiter.

Verletzte habe es nach jetzigen Erkenntnissen keine gegeben. Die weiteren Abklärungen dürften noch bis in die späten Abendstunden oder darüber hinaus andauern. Für jene Personen, die wegen der giftigen Brandgase nicht in ihre Wohnungen zurückdurften, richtete die Stadtpolizei auf dem Helvetiaplatz einen Sammelpunkt ein zur Information über die weitere Entwicklung. Das Ende des Feuerwehreinsatzes sei nicht absehbar, sagte Eberle am Abend.

Schutz & Rettung Zürich ist mit einem Grossaufgebot ausgerückt. Foto: BRK News Feuerwehrmänner bei den Löscharbeiten. Foto: BRK News 1 / 2

Der Einsatz hat auch Folgen für den öffentlichen Verkehr. So ist die Strecke zwischen Stauffacher und Kalkbreite für die Tramlinien 2 und 3, sowie die Strecke zwischen Militär-/Langstrasse und Kalkbreite für die Buslinie 32 gesperrt, wie die VBZ mitteilt.

(Mit Material von der SDA)

Auch nach Stunden ist noch dicker Rauch zu sehen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

mcp/zac