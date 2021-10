Futtermais in Gachnang in Brand geraten – Grosseinsatz der Feuerwehr – Mais in Trocknungsanlage in Brand geraten In einer Getreidetrocknungsanlage in Gachnang ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Über 100 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Daniel Meili, Mediensprecher der Thurgauer Kantonspolizei, bestätigte auf Anfrage entsprechende Informationen von BRK News. Der Alarm sei um 9.15 Uhr eingegangen, sagte Meili. Verletzte gebe es nicht.

Einsatzleiter Michael Portner hielt gegenüber BRK News fest, die Anlage sei mit 25 Tonnen Mais gefüllt gewesen. Laut Polizeisprecher Meili wurde am Sonntagvormittag in der Anlage gearbeitet – dabei sei Futtermais aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten.

Den Einsatzkräften bestehend aus über 100 Angehörigen der Feuerwehren Gachnang und Frauenfeld war es zuerst nicht möglich, zum Getreide zu gelangen beziehungsweise das Silo zu entleeren. Sie konzentrierten sich zunächst darauf, eine Ausbreitung des Brands zu verhindern, bevor der Mais abgeführt werden konnte.

