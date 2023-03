Weltfrauentag in Winterthur – Grosseinsatz der Polizei an Frauendemo Am Internationalen Frauentag gingen in Winterthur rund 200 Personen auf die Strasse. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort – und verhinderte wohl einige Sprayereien. Delia Bachmann Muriel Blum

1 / 4 Bildstrecke: An der unbewilligten Demo zum Frauentag traf der Umzug überall auf Polizeisperren. Foto: Madeleine Schoder

Am Mittwoch kam es zum Internationalen Frauentag in der Winterthurer Altstadt zu einer unbewilligten Demo. Mehrere Gruppen von links bis links aussen haben auf den sozialen Medien dazu aufgerufen. Gegen 19 Uhr versammelten sich in der Steinberggasse rund 200 Demonstrantinnen. Mit Trommeln, Transparenten und in Frischhaltefolie gewickelten Kartonschildern demonstrierten sie für das Ende des Patriarchats, gegen den Sexismus und den Kapitalismus.