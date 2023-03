Grosseinsatz im Seefeld – Polizei findet gesuchte Personen im Kanton St. Gallen Während mehrerer Stunden stand die Stadtpolizei im Kreis 8 im Einsatz. Diesem vorausgegangen war eine Meldung einer Ärztin, die auf eine Notlage hingewiesen hatte. rla/aho

Mehrere Polizeifahrzeuge standen am Dienstagabend im Seefeld einsatzbereit. Foto: rla

Am Dienstagnachmittag sperrte die Stadtpolizei Zürich das Gebiet um die Nebelbachstrasse im Seefeld grossräumig ab. Vor Ort waren rund zehn Polizeifahrzeuge sowie eine Ambulanz. Wie sich Stunden später herausstellte, erhielt die Stadtpolizei einen Hinweis auf eine Notlage.

Gemeldet hatte sich kurz vor 13 Uhr eine Ärztin, die auf einen Rentner hinwies, der sich im Seefeld in einer medizinischen Notlage befinde und dass möglicherweise eine Drittperson gefährdet sei. Mit einem Grossaufgebot – auch die Interventionseinheit «Skorpion» war involviert – rückten die Rettungskräfte an die Nebelbachstrasse im Zürcher Kreis 8 aus und versuchten, Kontakt mit dem Mann herzustellen.

Doch dieser befand sich offenbar gar nicht mehr in Zürich. Die Polizei habe den Mann und die Drittperson im Kanton St. Gallen unversehrt angetroffen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Der Mann wurde in ärztliche Obhut übergeben.

Durch den Polizeieinsatz kam es während mehreren Stunden zu Beeinträchtigungen rund um die Nebelbachstrasse. So wurden die Tramlinien 2 und 4 bei der Haltestelle Wildbachstrasse wegen der Sperrung rund 100 Meter vom Originalstopp entfernt. Für unbeteiligte Drittpersonen habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, so die Polizei.

