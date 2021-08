Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Unfall in Winterthur – Grosseinsatz nach Brand in der Lokstadt Ein Feuer, das im Dachstock eines Baustellengebäudes in der Lokstadt ausgebrochen ist, löste am Dienstagabend einen Grosseinsatz der Feuerwehr aus. Till Hirsekorn

Am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr brach in einem Dachstock eines Gebäudes auf der Grossbaustelle in der Lokstadt im Tössfeld ein Feuer aus. Die Blaulichtorganisationen rückten mit einem Grossaufgebot aus. Auch der Zivilschutz und die freiwillige Feuerwehr waren im Einsatz. Noch um 21 Uhr rauchte es aus dem Areal, die Feuerwehr rollte Schläuche aus und sperrte einen Teil der Zürcherstrasse ab.

Laut Stadtpolizei war der Brand dann aber schon unter Kontrolle. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Verletzte gab es laut Stapo keine.

Impressionen vom Feuerwehreinsatz, der kurz nach 21 Uhr noch in vollem Gange war. Video: Till Hirsekorn

Nicht nur die Einsatzkräfte von Schutz und Intervention … Bilder: Till Hirsekorn

… auch der Zivilschutz und die freiwillige Feuerwehr waren am Dienstagabend im Einsatz.

