Sperrgebiet beim Oeschinensee – Grosser Felssturz oberhalb von Kandersteg Oberhalb von Kandersteg hat sich am Dienstagmorgen ein Felssturz ereignet. Rund 10‘000 Kubikmeter Stein gingen in einem Sperrgebiet beim Oeschinensee nieder.

Links oberhalb des Oeschinensees (Mitte) haben sich am Dienstagmorgen rund 10‘000 Kubikmeter Fels gelöst. (Archivbild) Foto: Bruno Petroni

Am Dienstagmorgen um 9.45 Uhr hat sich oberhalb von Kandersteg ein Felspaket gelöst und ist in die Tiefe gestürzt. Der Felssturz ereignete sich in einem als gefährdet bekannten und seit 2019 entsprechend gesperrten Gebiet.

Ein Leservideo auf der Online-Plattform von «20 Minuten» zeigt, wie durch den Felssturz eine grosse Staubwolke aufgewirbelt wird. Nach Angaben der Gemeinde Kandersteg löste sich ein Felspaket von rund 10‘000 Kubikmeter am mittleren Ostgrat.

Das abgestürzte Material liegt in der Sperrzone. Weitere Abbrüche erwartet die Gemeinde derzeit nicht. Oberhalb von Kandersteg ist seit längerem beim Spitzen Stein ein Hang in Bewegung. Er liegt ausserhalb des Siedlungsgebiets im Gebirge.

SDA/Miriam Schneuwly

