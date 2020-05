Liquidation in Bachenbülach – Grosser Run auf Baur-au-Lac-Möbel Noch bis am Samstag stehen in Bachenbülach antike Möbel aus dem Hotel Baur au Lac zum Verkauf. Die Nachfrage ist riesig. Andrea Söldi

Die Tischchen und die gelben Polstersessel standen ursprünglich im Restaurant Rive Gauche beim Hotel Baur au Lac. Foto: Raisa Durandi

Normalerweise führt Jürg Hoss seine Möbelliquidationen in Privatwohnungen durch. Doch zurzeit ist ein spezieller Verkauf im Gang: Das Zürcher Luxushotel Baur au Lac erneuert sein Mobiliar laufend und will sich nun von zahlreichen stilvollen Stücken aus seinem Fundus trennen. Deshalb hat Jürg Hoss in Bachenbülach, gleich bei der Einfahrt zur Autobahn, die Räume des ehemaligen Möbelhauses Frauenfelder gemietet. Hier ist genügend Platz, um alles auszustellen. Und gleichzeitig kommen sich die Kaufinteressierten nicht zu nahe.