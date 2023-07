Feuerwehr rückt in Winterthur aus – Grosser Sachschaden durch Brand von Elektro-Transportern Bei zwei Bränden sind in der Nacht vom Mittwoch in Winterthur mehrere Elektro-Kleintransporter beschädigt worden. Eine technische Brandursache steht im Vordergrund.

Die Fahrzeuge wurden durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Kantonspolizei Zürich

Gleich an zwei unterschiedlichen Orten sind in der Nacht auf Mittwoch in Winterthur Brände ausgebrochen, wobei insgesamt fünf kommunale Kleinfahrzeuge stark beschädigt wurden.

Der erste Brand ereignete sich in einer Einstellhalle der Stadt Winterthur an der Auwiesenstrasse. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, ging die entsprechende Meldung kurz nach Mitternacht ein. Das Feuer konnte durch die ausgerückten Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Durch den Brand entstand an der Einstellhalle sowie an vier elektrisch betriebenen Kleintransportern teilweise erheblicher Sachschaden.

Vermutlich technische Brandursache

Rund eine Stunde später ging bei Schutz & Intervention Winterthur der Alarm einer Brandmeldeanlage des Werkhofs Scheidegg ein. Vor Ort hatte sich ebenfalls ein Elektrofahrzeug – und zwar vom selben Typ wie jene in der Einstellhalle an der Auwiesenstrasse – der Stadt Winterthur entzündet, was zu einer Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr konnte ein Entflammen des Fahrzeuges verhindern. Am Fahrzeug entstand dennoch ein Sachschaden.

Aufgrund der spurentechnischen Untersuchung der Kantonspolizei Zürich steht in beiden Fällen eine technische Brandursache im Vordergrund. Entsprechende Ermittlungen sind gemäss Kantonspolizei im Gange. Der Sachschaden an beiden Standorten dürfte mehrere hunderttausend Franken betragen. Personen kamen keine zu Schaden.

mst

