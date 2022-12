Flammen in Wiesendangen – Grosser Sachschaden nach Feuer in Garage Beim Brand in der Garage eines Doppeleinfamilienhauses ist am Montagvormittag ein Sachschaden von über hunderttausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand.

Die ausgerückte Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Kapo Zürich

Um 11.30 Uhr ging am Montag bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei die Meldung ein, dass in der Garage eines Gebäudes ein Brand ausgebrochen sei. Vor Eintreffen der Rettungskräfte konnten sich die beiden Hausbewohner in Sicherheit bringen. Die sofort ausgerückte Feuerwehr habe die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht und das Feuer gelöscht, heisst es in einer Mitteilung.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden am Gebäude, dem in der Garage parkierten Fahrzeug sowie an eingelagerten Gegenständen wird auf über hunderttausend Franken geschätzt. Die Ursache des Feuers ist derzeit nicht bekannt, sie wird von Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich untersucht.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Wiesendangen und vorsorglich ein Rettungswagen von Schutz & Rettung Zürich im Einsatz.

mcp

