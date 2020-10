Entsorgung in Winterthur – Grossfirmen zahlen weniger Gebühren Der Bund entliess Grossbetriebe aus dem Entsorgungsmonopol der Gemeinden. Die Stadt Winterthur verliert dadurch 64’000 Franken pro Jahr. Delia Bachmann

Die meisten der 420 Grossfirmen in Winterthur lassen ihren normalen Abfall weiterhin von der Stadt entsorgen. Archivbild: Marc Dahinden

Mehr Marktwirtschaft statt ein starres Monopols. Dies forderte eine Motion, die dazu führte, dass der Bund per Anfang 2019 seine Abfallregeln änderte. Grossbetriebe mit mehr als 250 Vollzeitstellen dürfen nun selbst entscheiden, ob sie ihre Abfälle von der Gemeinde oder von Privaten entsorgen lassen.

Die Stadt Winterthur setzte die neue Regel in einer Versuchsphase um. Per Anfang 2021 soll die Änderung in der Verordnung über die Abfallentsorgung definitiv in Kraft treten. Der zugehörige Stadtratsbeschluss liegt aktuell auf.

Für die Stadt bedeutete die neue Regel vor allem einen grossen Aufwand: «Wir mussten zuerst die 420 Grossbetriebe identifizieren und dann mit allen einen Vertrag abschliessen», sagt Armin Bachofner, Leiter Entsorgung bei der Stadt auf Anfrage.