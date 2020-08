Fusion Region Andelfingen – Grossfusion: Die Kleinen stellen sich auf die Hinterbeine Die Präsidenten von Adlikon, Humlikon und Thalheim an der Thur befürworten die zwei grossen Fusionen. Um auch die Bevölkerung der anderen Gemeinden zu gewinnen, ergreifen sie jetzt das Wort. Markus Brupbacher

Ja oder Nein zur Grossfusion? Edwin Wägeli aus Henggart hat eine Holzbeige zur Abstimmungsfrage vom 29. November gestaltet. Foto: Enzo Lopardo

Zwei «Löwen» und ein «Einhorn» gehen in die Offensive: Die drei Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten von Adlikon, Thalheim an der Thur und Humlikon rufen die Bevölkerung in der Region Andelfingen dazu auf, am 29. November Ja zur Fusion zu stimmen. Unterstützung erhalten sie vom Präsidenten der Sekundarschulgemeinde Andelfingen. Die erwähnten Tiere zieren die Wappen der drei Gemeinden.