Kolumne «Tribüne» – Grossmutters Sparsamkeit Was es heisst, mit wenig Essen und Energie auszukommen, lehrte den «Landbote»-Kolumnisten die Grossmutter. Ihre Stube heizte sie zeit ihres Lebens nur am Sonntag. Tobias Engelsing

Ein sparsames Leben war bis zum «Wirtschaftswunder» in den 1950er-Jahren in Mitteleuropa Normalzustand: Achtsam heizen, löcherige Socken stopfen und Licht sparen. Foto: key

Meine Grossmutter arbeitete, wie ihr früh verstorbener Mann, lange als Näherin in einem Schweizer Textilbetrieb in Konstanz. Zeit ihres Lebens heizte sie unter der Woche nur die Küche und ihre private Nähstube ein – mit einem kleinen Ölofen und der Wärme des Gasherdes in der Küche, der mit «Stadtgas» befeuert wurde. Erst auf den Sonntag, wenn Töchter und Enkel zum Kaffeebesuch kamen, wurde auch der Ofen im Wohnzimmer entzündet. Dort gab es Streuselkuchen und «echten» Schweizer Bohnenkaffee. Danach wurde gesungen, deutsche und Schweizer Volkslieder.

Die 1915 geborene Frau hatte den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit allein mit ihren beiden Töchtern überstanden. Mein Grossvater kehrte erst 1947 aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Dankbar sprach die Grossmutter später von der «Schweizerspeisung», mit der Ostschweizer Unternehmer Konstanzer Kindern in den Hungerwintern 1946 und 1947 eine tägliche Schulspeisung ermöglichten. Meine Mutter erzählt bis heute von ihrem Aufenthalt bei Thurgauer Bauern, wo es rahmige Milch und dick mit Butter beschmiertes Ruchbrot gab.

Dabei war Grossmutter keine freudlose Frau: Jedes Enkelkind bekam etwas zugesteckt, sie spielte Mundharmonika, und ab und an traf sie alte Arbeitskolleginnen in einer Weinstube.

Seit Europa die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zu spüren bekommt und wir mit Energieausfällen rechnen müssen, denke ich oft an meine Grossmutter und ihre Zeit. Das sparsame Leben war ihr Normalzustand: Achtsam zu heizen, löcherige Socken zu stopfen, Licht zu sparen – das alles bedurfte keiner Verhaltensänderung, das war ihr Leben. Als Kind empfand ich ihre Mahnung «Man wirft kein Brot weg», als lästig. Aber noch heute mache ich aus Brotresten einen süssen Auflauf. Dabei war Grossmutter keine freudlose Frau: Jedes Enkelkind bekam etwas zugesteckt, sie spielte Mundharmonika, und ab und an traf sie alte Arbeitskolleginnen in einer Weinstube.

Seit dem «Wirtschaftswunder», das Mitte der 1950er-Jahre begann, haben wir Mitteleuropäer uns an den Überfluss gewöhnt. So, als wäre Überfluss ein Rechtsanspruch, als könnte man nur mit Fussbodenheizung, SUV und mittlerem Übergewicht glücklich sein. Niemand wünscht sich die Krisen-Szenarien herbei, die uns ab dem kommenden Winter bevorstehen: kalte Schulräume, Hörsäle und Wohnhäuser, mangelhaft mit Gas versorgte Industrieunternehmen, daraus resultierender Konjunktureinbruch und die Gefahr einer Ausweitung des russischen Krieges auf andere Länder Europas. Aber als individuelle Vorbereitung darauf schadet es nicht, schon jetzt die Kunst der Sparsamkeit einzuüben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.