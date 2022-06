Aufgefallen in Elgg – Grümpi lockt mit Reise nach Barcelona Wenn mindestens 175 Gruppen am Elgger Grümpelturnier spielen, wird eine Reise in die katalanische Hauptstadt verlost. Noch fehlen aber viele Anmeldungen. Jonas Gabrieli

Das Grümpelturnier in Elgg beginnt jeweils mit einem Schuss aus der Aeschlikanone. Foto: PD

Die Wochenenden vor den Sommerferien sind dicht belegt mit Veranstaltungen. Um sich gegen die grosse Konkurrenz von Open-Airs und Co. durchzusetzen, wählen manche einen besonderen Weg. In Elgg setzt das Fussball-Grümpelturnier beispielsweise auf ein Stufenkonzept, wie man es von Crowdfundings her kennt. Sprich: Je mehr Leute dabei sind, desto attraktiver wird das Angebot. Wenn sich beispielsweise mehr Personen für den Brunch am Sonntagmorgen anmelden, wird das Buffet vielfältiger. «Damit haben wir bereits sehr gute Erfahrungen gemacht», sagt Christian Hirt, der in Elgg für die Kommunikation zuständig ist.