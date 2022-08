Wohnen in Winterthur – Grün wohnen in der alten Druckerei Mattenbach Wo Druckmaschinen ratterten, sind heute begehrte Wohnungen. Es ist das dritte Leben des Gebäudes: Der Schubi-Verlag und Mattenbach Druck leben anderswo weiter. Michael Graf Madeleine Schoder Foto

Alle 23 Wohnungen in der ehemaligen Druckerei Mattenbach blicken ins Grüne. Hinter den Büschen rechts im Bild ist das Bachbord. Foto: Madeleine Schoder

Wer in der Nachkriegszeit in Winterthur in die Schule ging, dürfte das längliche Gebäude kennen, das zwischen Schulhaus Schönengrund und dem Mattenbach liegt. Hier war Papa Schubi zu Hause, ein Lehrmittelverlag mit Fabrikladen. Franz «Schubi» Schubiger war eine Persönlichkeit, stämmig und gesellig, seine Lehrmittel bunt, nach Ideen von Montessori und Pestalozzi. Oft kamen sie als Lernspiel daher: Zahlenlotto, Knöpflispiel, Reise durch die Heimat. Das Gebäude wurde rasch zum Treffpunkt für Lehrkräfte, die hier auch gesellig zusammensassen.