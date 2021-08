Kolumne Landluft - Grüne Fake-Hühner schlagen Wurzeln

Kühe fressen Gras und bestehen aus Fleisch. Und manchmal fliegen sie durch die Luft. Illustration: Ruedi Widmer

In meinem Tiefkühlfach habe ich noch ein Schälchen grüne Erbsen aus dem eigenen Garten. Eine Erbsensuppe wird wohl daraus. Doch seit letzter Woche weiss auch ich, dass die tiefgefrorenen Kügelchen der Rohstoff für Hühner sind. «Planted Chicken» – wörtlich «gepflanztes Huhn» – stellt eine Firma im Kemptthaler «Valley» her. Letzten Samstag brachte sie knapp vier Tonnen überschüssiges pflanzliches Poulet zum Schnäppchenpreis unter die Leute. Das Fake-Huhn besteht vor allem aus Erbsen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Das Motto der gewieften PR-Aktion: «Rette Lebensmittel und hilf unserem Planeten.» Geld sparen und ein gutes Gewissen gratis obendrauf, grossartig. Viele holten die paar reservierten Kilos tiefgefrorenes Scheinhuhn mit dem Auto ab. Er wäre sowieso hier vorbeigefahren, rechtfertigte sich ein Mann. Um solche Kratzer am Weltretter-Image zu vermeiden, sind andere extra mit dem E-Bike aufgekreuzt. Der Strom kommt ja aus der Steckdose, bestimmt aus der guten Sorte. Ganz richtig hat es die Wanderin gemacht. Sie musste einzig aufpassen, dass die Kühlkette auf dem Nachhauseweg nicht abreisst und das «gepflanzte Huhn» auftaut und verdirbt.

Was bleibt? Eine etwas fragliche CO₂-Bilanz der Falsche-Hühner-Aktion in Kemptthal wegen der Autoschlange. Und die Frage, was ich denn jetzt mit meinen tiefgekühlten Erbsen anstellen soll. Pürieren und aus der Pappe ein grünes Poulet formen, um mir selbst was vorzugaukeln? Oder die Kügelchen ins Gartenbeet drücken und warten, bis daraus Hühner wachsen? Ich ziehe die klassische, ehrliche Erbsensuppe vor. Warum eigentlich muss vegetarisches Essen noch immer so tun, als wäre es Fleisch?

Fehler gefunden?Jetzt melden.