Umbruch im Kenny’s Autocenter – Grüner und woker: Der Sohn von Autolegende «Kenny» ist jetzt der Chef Kenny heisst die Zürcher Autogarage mit dem Käfeli, Kenny heisst der joviale Patron, Kenny heisst der Vater. Hat es Marc Eichenberger geschafft, sich zu emanzipieren? Tim Wirth

Marc Eichenberger sagt im Unterschied zu seinem Vater auch mal «Klimaerwärmung» und «moderne Führung». Hier steht er im neu eröffneten Autocenter in Dietlikon. Foto: Sabina Bobst

«Tim, du edle Ritter, zahl emol en Liter», sagt Kenny Eichenberger zum Journalisten, und seinem Sohn Marc ist das ein bisschen unangenehm.



Wir sitzen im Autocenter in Wettingen, wo Kenny Eichenberger sein Büro hat. Der 69-Jährige blickt durch seine dicke Brille auf die Mercedes-Autos hinab, die seine Mitarbeiter verkaufen. Im Showroom plätschert ein Feng-Shui-Brunnen. Die Kaffeemaschine zischt.



«S Käfeli» – mit diesem Marketing-Gag wurde Kenny Eichenberger bekannt. Vor knapp fünfzig Jahren verkaufte er auf einem Kiesplatz in Buchs seine ersten Autos. Dann: immer mehr Autos, immer mehr Angestellte, immer mehr Garagen. Mercedes, Smart – aber eigentlich nur ein Käfeli trinken, ja, ja.



Kenny, der Zürcher, der auch denen ein Auto verkauft, die gar keines brauchen. Sein früherer Telefonbeantworter: «Ich wünsche Ihnen einen aufgestellten, schönen, wunderbaren, supersmarten Kenny’s-Tag, tschüs, tschüs.» Dieser Kenny sitzt in seinem Büro während des Gesprächs breitbeinig da, klopft oft auf die Schulter des Journalisten.