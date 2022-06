Verwaltung in Winterthur – Grünes Licht für die städtische Pensionskasse Das Verwaltungsgericht des Kantons hat die Beschwerde gegen den Zuschlag des Leistungsauftrags an die städtische Pensionskasse abgelehnt. Dieser machen derweil die schlechten Börsenkurse zu schaffen. Till Hirsekorn

Darf voraussichtlich auch künftig die Vorsorgegelder der städtischen Angestellten verwalten: Die Pensionskasse der Stadt Winterthur. LAB

Gute Nachrichten für die Pensionskasse der Stadt Winterthur (PKSW): Es darf seinen Leistungsauftrag wohl weiterhin behalten und auch künftig die Vorsorgegelder der 2. Säule des Stadtpersonals verwalten. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat die Beschwerde gegen den Entscheid des Stadtrats abgelehnt, wie am Mittwochmittag bekannt wurde. Die Stadt hatte den Auftrag neu ausgeschrieben und vor einem Jahr an die PKSW vergeben. Angestossen hatte dies 2019 der Grosse Gemeinderat im Kontext der Diskussion um das Sanierungspaket über 144 Millionen Franken.



Die unterlegene Kasse – dem Vernehmen nach die Zürcher BVK – hatte dagegen Beschwerde eingelegt und ist damit nun gescheitert. Sie kann das Urteil an das Bundesverwaltungsgericht weiterziehen.