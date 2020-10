Islamisches Kulturzentrum in Winterthur – Grünes Licht für Moschee in Töss Das Baurekursgericht lehnt alle Einsprachen ab, das islamische Kulturzentrum in Töss kann gebaut werden. Die Anwohner bleiben derweil skeptisch. Samantha Zaugg

An der Schlachthofstrasse 16 wird das Einfamilienhaus abgerissen und eine Moschee gebaut. Archivfoto: Madeleine Schoder

Die nächsten Wohnhäuser sind weit weg. Die direkten Nachbarn eine Grossfleischerei, eine Tesla-Vertretung, eine Beiz und Pünten. Dahinter fliesst die Töss. Es scheint, als wäre hier an der Schlachthofstrasse in Töss genug Platz für ein muslimisches Kulturzentrum. Doch das sahen nicht alle Nachbarn so. Der Bau der Moschee hat sich wieder und wieder verzögert. Nun wurde ein Rekurs in zweiter Instanz abgewiesen. Im Moment sieht es so aus, als könnte die Moschee gebaut werden. Doch weshalb kam es überhaupt zum Rekurs?