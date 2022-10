Verkehr in Hettlingen – Grünliberale beharren auf Tempo 30 auf der Schaffhauserstrasse Die Hauptstrasse in Hettlingen soll aufgewertet werden. Der Gemeinderat schlägt Tempo 40 vor, die GLP fordert Tempo 30. Fabienne Grimm

Die Neugestaltung der Schaffhauserstrasse beschäftigt den Hettlinger Gemeinderat bereits seit mehreren Jahren. Archivfoto: Marc Dahinden

Die Schaffhauserstrasse in Hettlingen war einst derart stark befahren, dass sie das Dorf praktisch zweiteilte. Seit dem Bau der A4 sind diese Zeiten jedoch Geschichte. Auf der Strasse, die sich vom Polo-Park in Unterohringen durch das Dorf bis in Richtung Rutschwil schlängelt, ist es ruhiger geworden.