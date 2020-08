Verkehr in Winterthur – Grünschnäbel auf schweren Töffs machen Fahrlehrern Sorgen Weil nächstes Jahr die Bestimmungen ändern, wollen viele Töff-Neueinsteiger «noch rasch den Schein machen».

Das Strassenverkehrsamt hat aufgerüstet, die Winterthurer Fahrlehrer machen Überstunden. Michael Graf

So ist es richtig: Verkehrsexperte Heinz Wachter zeigt beim Strassenverkehrsamt Winterthur die Prüfungsstrecke vor. «Wir müssen überdurchschnittlich viele Prüflinge heimschicken», sagt er. Bild: Enzo Lopardo

In diesem Jahr sieht man sie an jeder Ecke: schwere Motorräder der Marken Harley-Davidson, Triumph oder Ducati, an deren Nummernschild ein blaues L prangt. Severin Toberer, Mediensprecher der Strassenverkehrsämter des Kantons, bestätigt, dass fast doppelt so viele Lernfahrausweise für die grösste Kategorie A unbeschränkt ausgestellt wurden wie im Vorjahr: 6600 statt 3600 waren es bis Ende Juli im Kanton. Auch in den kleineren Kategorien gab es hohe zweistellige Zuwächse, während die Zahl der Auto-Lernfahrausweise zurückging.