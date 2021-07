Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Grüsse aus der Ferienkolonie 1912 durften 70 Kinder aus Veltheim günstig in die Sommerferien. Nach wie vor gibt es noch drei Kolonien für Ferienerlebnisse. Angelina Immoos

Die Ferienkolonie Veltheim, geleitet von Lehrer Ernst Frey, in Schachen 1912. Eines von über 60‘000 Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Die Kinder in Winterthur freuen sich, bald beginnen die Schulferien. Endlich Zeit, um sich wieder einmal so richtig zu erholen. Zu diesem Zweck wurde vor 125 Jahren der Ferienkolonieverein Veltheim gegründet, einer von einst sechs Winterthurer Vereinen, die Ferienaufenthalte für Schulkinder organisierten. Im Mittelpunkt stand neben der Gesundheit auch ein sozialer Gedanke. Wer aus finanziell schlechteren Verhältnissen kam und aufgrund seiner körperlichen Verfassung als erholungsbedürftig galt, durfte in die Ferienkolonie.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Gute Speisen und Milch sowie die Höhenluft verhalfen den Kindern zu einem guten Gesundheitszustand.»

Laut dem Koloniebericht für das Jahr 1912 wurden so aus 135 Anmeldungen 70 Veltheimer Mädchen und Jungen für die dreiwöchige Sommerkolonie ausgewählt. Diese fand in Schachen im Kanton Appenzell Ausserrhoden statt. Dort hatte der Verein bereits 1909 ein Ferienheim erworben. Allerdings wollte das Wetter nicht so recht mitspielen. Die wenigen Sommertage wurden dafür umso ausgiebiger für «Bewegungsspiele» und «Ausmärsche» genutzt. Trotz des Regens war die Kolonie ein Erfolg. Gute Speisen und Milch sowie die Höhenluft verhalfen den Kindern zu einem guten Gesundheitszustand, wie der Leiter Ernst Frey abschliessend festhielt.

Die Winterthurer Ferienkolonien überdauerten als erfolgreiche Institution über 100 Jahre. Gerade aber in den letzten zwei Jahrzehnten stellte die sinkende Nachfrage die Kolonievereine immer wieder vor Existenzfragen. Heute sorgen in Veltheim, Wülflingen und in Seen noch drei Kolonien für Ferienerlebnisse.

Fehler gefunden?Jetzt melden.