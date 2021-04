Keine Fährte in Rorbas – Grund für stinkendes Trinkwasser bleibt ungeklärt Weshalb sich zu Silvester ein fauliger Geruch im Rorbaser Trinkwasser ausbreitete, wird wohl nie geklärt werden. Fabian Boller

Nur das Wasser beim Dorfbrunnen war in Rorbas zwischenzeitlich noch geniessbar. Foto: Sibylle Meier

Während einer Woche durfte das Leitungswasser in Rorbas nicht mehr getrunken werden – und dies ausgerechnet über die Festtage. Am 29. Dezember stellten Einwohner einen stinkenden Geruch im Trinkwasser fest. Bis heute konnte die Ursache trotz intensiver Bemühungen nicht gefunden werden. Es wurde lediglich ein Reservoir als möglicher Ursprung der Verunreinigung definiert.

«Die Chance ist minim, nach so langer Zeit noch etwas herauszufinden», sagt der zuständige Gemeinderat Stephan Strässle. Auch einen Verdacht gebe es keinen. Das kantonale Labor hat in keiner der Proben gesundheitsschädliche Substanzen gefunden. Die Vermutung, die Verschmutzung könne aus der Landwirtschaft stammen, will Strässle nicht kommentieren. «Wir wissen es einfach nicht, und ich will niemanden beschuldigen.»