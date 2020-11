Trickdiebe in Zürich – Gruppe angetanzt und Handy gestohlen Die Polizei hat beim Central in Zürich vier Männer verhaftet.

Die Stadtpolizei Zürich hat am Samstagabend im Zürcher Niederdorf vier mutmassliche Trickdiebe in flagranti erwischt. Beim Central konnten die Männer angehalten werden. Foto: Keystone

Die Stadtpolizei Zürich hat am Samstagabend im Zürcher Niederdorf vier mutmassliche Trickdiebe in flagranti erwischt. Die vier Männer hatten um 22 Uhr andere Personen angetanzt und sie so bestehlen können.

Während des Diebstahls eines Handys wurden die Männer von zivilen Fahndern beobachtet, wie die Stadtpolizei am Sonntag mitteilte. Mit dem Diebesgut im Sack hätten die Trickdiebe von der Gruppe abgelassen und das Niederdorf in Richtung Central verlassen.

Dort hätten die Fahnder die Gruppe angehalten. Sie nahmen die Männer im Alter von 18, 27, 38 und 40 Jahren fest. Das Handy konnte dem rechtmässigen Besitzer zurückgegeben werden.

SDA