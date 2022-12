Kolumne Lomo – Guck mal, wie schlecht! Als Talent hat der «Landbote»-Kolumnist auf Social Media keine Zukunft. Er plant darum, als «Nichttalent» aus der Masse hervorstechen. Johannes Binotto

Wie soll man nicht unzufrieden werden mit der eigenen Mittelmässigkeit? Foto: Afp / Indranil Mukherjee

Der Blick in die sozialen Medien ist deprimierend. Nein, nicht etwa nur wegen all der schrillen Empörung, die dort angestachelt wird, nicht nur wegen der Hassnachrichten und Fehlinformationen, die man dort findet. Mit all dem könnte man ja noch zurande kommen. Nein, wenn wir ehrlich sind, wirklich deprimierend sind doch eigentlich all die Erfolgsnachrichten der anderen, bei denen ich mir sogleich wie eine faule, talentlose Wurst vorkomme.

Immer hats da draussen jemanden, der einen noch schöneren Kuchen gebacken, ein noch gluschtigeres Menü gezaubert, eine noch schnittigere neue Frisur verpasst gekriegt, ein noch attraktiveres Brillenmodell gekauft, an einem noch einsameren Strand gebadet, eine noch unberührtere Piste befahren hat und davon natürlich gleich eine ganze Serie an Bildern ins Netz stellt. Wie soll man da nicht unzufrieden werden mit der eigenen Mittelmässigkeit?

Ich habe mir darum überlegt, wenn ich schon nicht mithalten kann beim schönsten Tellerarrangement und beim exklusivsten Urlaubsziel, dann könnte ich ja wenigstens mit meinen Nichttalenten aus der Masse hervorstechen. Ich habe darum angefangen, mal all das zu dokumentieren, worin ich besonders schlecht bin.

Wer von uns kennt nicht all die Föteli von Cappuccino-Tassen mit sagenhaft filigranen Bildmotiven aus Milchschaum. Ha, da müssten Sie mal meine Kaffeetasse von heute Morgen sehen! Als Barista würde ich mit so was gleich aus dem Szenelokal fliegen, derart unelegant ist bei mir Milch und Kaffee zusammengepanscht. Und wissen Sie was? Ich habs trotzdem gern getrunken. Davon mach ich jetzt ein Bild und stelle es ins Netz. Ebenso von meinen ungeputzten Schuhen, meinem löchrigen Underliibli und von meiner Pultschublade.

Bilder aus lauter blitzblanken Katalogexistenzen gibt es schon genug, aber so ein Chrüsimüsi wie bei mir im Zimmer sieht man selten. Besonders schlecht bin ich auch im Hemdenzusammenlegen, Bücherverräumen und Kartonschachtelnzusammenlegen. Und doch werde ich damit jetzt vielleicht im Netz der Star: Denn alle, die sich mal zur Abwechslung nicht deprimiert fühlen wollen, werden auf meinen Kanal strömen, meine abverheiten Bilder studieren und sich freuen. So gesehen, übernehme ich ja fast schon eine therapeutische Funktion. Sozusagen der Anti-Influencer als Aufsteller.

