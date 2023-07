Gemeinde Wiesendangen – Gülle lief in Kefikerbach Die Feuerwehr war am Montag während über fünf Stunden in Gundetswil im Einsatz. Jonas Gabrieli

Bei einem Bauernhof in Gundetswil floss am Montagnachmittag Gülle via Meteorschacht in den Kefikerbach, schreibt die Feuerwehr Wiesedangen auf ihrer Website. Offenbar war die Gülle beim Umpumpen ausgelaufen und von dort via Vorplatz in die Strasse geflossen.

Die alarmierte Feuerwehr baute auf Höhe des Naturbads Kefikon zwei Bachsperren auf und pumpte das verschmutzte Wasser auf ein Feld. Der betroffene Bachabschnitt wurde zudem mit Frischwasser versorgt, um den Bach zu reinigen und die Restgülle zu verdünnen. Der Einsatz dauerte laut Eintrag auf der Website über fünf Stunden. Frisches Wasser sei bis um Mitternacht zugeführt worden.

Die verschmutzte Strasse vor dem Bauernhof habe man zuvor abgesperrt und anschliessend gereinigt sowie die Meteorleitung kontrolliert. Die Kantonspolizei sagt auf Anfrage, es gebe keine Hinweise, dass Tiere zu Schaden gekommen seien. Nebst Feuerwehr und Polizei war auch der Pikettdienst des kantonalen Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft im Einsatz.

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

