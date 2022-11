Parkieren beim Kantonsspital Winterthur – Günstigere Parkkarten in bestimmten Fällen Ein Tag im Parkhaus des Kantonsspitals Winterthur kostet stolze 40 Franken. Mehrere Tage hintereinander können teuer werden. Wenn man weiss, wie, geht es unter Umständen aber günstiger. Dagmar Appelt

Vergleichsweise teuer: Das neue Parkhaus im Kantonsspital Winterthur. Foto: Marc Dahinden

Jeden Tag besucht Gaby L. im Spital ihre Mutter, die vor mehreren Tagen in kritischem Zustand eingeliefert wurde. Die über 80-Jährige hatte einen Schwächeanfall. Ihr Herz wollte nicht mehr so richtig schlagen. Die zierliche alte Dame hatte nicht viele Reserven – und wenig Appetit. In die Reha kann sie noch nicht. Zuerst müsse sie etwas zulegen, sagen die Ärzte. Deshalb, und auch aus Sorge um ihre Mutter, fahren Gaby L. und ihr Bruder täglich ins Spital, um ihrer Mutter beim Essen und auch sonst Gesellschaft zu leisten.